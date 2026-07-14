ПВО за ночь уничтожила 288 беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы и средства ПВО за ночь с 13 на 14 июля перехватили и уничтожили 288 украинских БПЛА над Россией.
- Беспилотные летательные аппараты были уничтожены над территориями нескольких российских регионов и над акваториями Азовского и Черного морей.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Силы и средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 288 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ во вторник.
"В течение ночи в период с 20.00 мск 13 июля до 08.00 мск 14 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 288 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Башкортостан и над акваториями Азовского и Черного морей" - следует из сообщения российского оборонного ведомства.
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22 июня 2022, 17:18