В Тульской области сбили еще семь украинских БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над территорией Тульской области сбиты семь украинских БПЛА.
- Пострадавших и повреждений зданий и инфраструктуры нет.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Еще семь украинских БПЛА сбиты над территорией Тульской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
"Еще 7 украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет. По предварительной информации разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", - написал Миляев в канале на платформе "Макс".
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