Бойцы "Севера" уничтожили пять минометных позиций ВСУ в Харьковской области

БЕЛГОРОД, 14 июл - РИА Новости. Операторы ударных FPV-дронов 6-й гвардейской армии группировки "Север" за неделю уничтожили пять минометных позиций и склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным Веха.

По его словам, расчеты беспилотников работают в режиме "карусели": когда один оператор обнаруживает цель и выходит на атаку, в район уже заходит следующая "птица", обеспечивая непрерывность ударов.