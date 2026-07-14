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Бойцы "Севера" уничтожили пять минометных позиций ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 14.07.2026
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07:05 14.07.2026
Бойцы "Севера" уничтожили пять минометных позиций ВСУ в Харьковской области

Операторы дронов ВС России уничтожили пять позиций ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции
Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы ударных FPV-дронов 6-й гвардейской армии группировки «Север» за неделю уничтожили пять минометных позиций и склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области.
  • Расчеты беспилотников работают в режиме «карусели», обеспечивая непрерывность ударов.
БЕЛГОРОД, 14 июл - РИА Новости. Операторы ударных FPV-дронов 6-й гвардейской армии группировки "Север" за неделю уничтожили пять минометных позиций и склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным Веха.
"Операторы ударных FPV-дронов подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили 5 позиции минометных расчетов и склад боеприпасов ВСУ за прошедшую неделю в Харьковской области", - сказал военный.
По его словам, расчеты беспилотников работают в режиме "карусели": когда один оператор обнаруживает цель и выходит на атаку, в район уже заходит следующая "птица", обеспечивая непрерывность ударов.
"Основная цель нашего подразделения - поражение расчетов 82-мм и 120-мм минометов. Это существенно помогает продвижению наших штурмовых групп", - добавил Веха.
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