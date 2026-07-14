Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость оказывать помощь тяжелораненым бойцам и членам их семей.
- Глава Якутии Айсен Николаев рассказал президенту о переориентации подмосковного санатория "Бэс Чагда" на реабилитацию тяжелораненых бойцов.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость оказывать помощь не только тяжелораненым бойцам, но и членам их семей.
Глава государства во вторник встретился в Кремле с главой Якутии Айсеном Николаевым.
"Хочу обратить внимание на ребят, которые получили тяжелые ранения. Надо и им помогать, и членам их семей, потому что на них тоже большая нагрузка", - сказал Путин во время встречи.
Николаев рассказал главе государства, что подмосковный санаторий Республики "Бэс Чагда" был переориентирован на работу по реабилитации тяжелораненых бойцов.
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