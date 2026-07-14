В Свердловской области эвакуировали филиал больницы из-за угрозы затопления

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"В связи с угрозой затопления трансформаторной подстанции отключено электроснабжение в Зайковском филиале Ирбитской городской больницы. Пациенты, нуждающиеся в стационарном лечении, переведены в филиал медучреждения в Ирбите. Те, кто может проходить лечение амбулаторно, отправлен домой", – говорится в сообщении.