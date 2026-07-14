В Свердловской области эвакуировали филиал больницы из-за угрозы затопления

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пациентов Зайковского филиала Ирбитской городской больницы эвакуировали из-за угрозы затопления трансформаторной подстанции.
- Во вторник в Ирбите ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня из-за подъема уровня воды в реке Ница.
- В зоне подтопления в регионе остаются 192 частных жилых дома, 11 дачных домов и 1,2 тысячи приусадебных участков.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Пациентов филиала Ирбитской городской больницы в поселке Зайково в Свердловской области эвакуировали из-за угрозы затопления трансформаторной подстанции, от которой питается учреждение, сообщил департамент информационной политики региона.
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"В связи с угрозой затопления трансформаторной подстанции отключено электроснабжение в Зайковском филиале Ирбитской городской больницы. Пациенты, нуждающиеся в стационарном лечении, переведены в филиал медучреждения в Ирбите. Те, кто может проходить лечение амбулаторно, отправлен домой", – говорится в сообщении.
Во вторник режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня ввели в Ирбите из-за подъема уровня воды в реке Ница до отметки в 741 сантиметр. Ранее режим ЧС был введен и на территории Ирбитского района.
По последним данным регионального главка МЧС, на территории региона в 20 муниципальных образованиях в зоне подтопления остаются 192 частных жилых дома, 11 дачных домов и 1,2 тысячи приусадебных участков. В пунктах временного размещения находится 91 человек, включая 37 детей.
Сильные дожди начались в конце июня в Екатеринбурге и на территории Свердловской области, из-за обильных осадков в ряде муниципалитетов начался паводок.
В свердловском Ирбите ввели режим ЧС
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