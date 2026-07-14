Рейтинг@Mail.ru
Боец на мотоцикле ногой сбил ударный дрон ВСУ - РИА Новости, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:22 14.07.2026 (обновлено: 11:34 14.07.2026)
Боец на мотоцикле ногой сбил ударный дрон ВСУ

Боец на мотоцикле сбил ударный дрон ВСУ, отправляясь на эвакуацию девочки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Боец на мотоцикле сбил ногой ударный дрон ВСУ во время эвакуации 10-летней девочки Софии из Константиновки.
  • Российские военные эвакуировали из Константиновки десятилетнюю девочку Софию, оставшуюся без попечения родителей.
  • Чтобы эвакуировать Софию, военным нужно было на мотоциклах преодолеть опасный участок до точки, на которую вывели ребенка.
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Боец на мотоцикле сбил ногой ударный дрон ВСУ, отправляясь на эвакуацию 10-летней девочки Софии из Константиновки, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода "Южной" группировки старший лейтенант с позывным Куба.
Минобороны РФ на прошлой неделе сообщило, что российские военные эвакуировали из Константиновки десятилетнюю девочку Софию, оставшуюся без попечения родителей.
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
В Константиновке боец вступил в бой, защищая ребенка
Вчера, 05:08
По словам офицера, чтобы эвакуировать Софию, нужно было на мотоциклах преодолеть очень опасный участок до точки, на которую вывели ребенка, и он с еще двумя бойцами добровольно отправились в дорогу.
"Когда мы туда ехали за ней, нас ждал "ждун", это такой тип беспилотников, которые ожидают технику. И вот нас ждал такой. Я успел увернуться, а у товарища получилось так, что он ногами по лопастям ударил, и она просто разобралась и разлетелась, не взорвалась даже", – рассказал Куба.
Офицер уточнил, что двигался на первом мотоцикле и успел отреагировать на угрозу и упасть на бок.
"Ногой отбил дрон. Все надо мной прям пролетало, а сзади уже пыль после мотоциклов. Это прям вот так надо мной было. Если бы он взорвался там, мало двоим не показалось бы", – добавил Куба.
Эвакуация из Константиновки девочки, оставшейся без родителей - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Девочка из Константиновки обрадовалась, когда встретила российских бойцов
9 июля, 11:32
 
Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаСофия (город)КубаСофия (королева Испании)Вооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала