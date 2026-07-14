Боец на мотоцикле ногой сбил ударный дрон ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Боец на мотоцикле сбил ногой ударный дрон ВСУ во время эвакуации 10-летней девочки Софии из Константиновки.

Российские военные эвакуировали из Константиновки десятилетнюю девочку Софию, оставшуюся без попечения родителей.

Чтобы эвакуировать Софию, военным нужно было на мотоциклах преодолеть опасный участок до точки, на которую вывели ребенка.

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Боец на мотоцикле сбил ногой ударный дрон ВСУ, отправляясь на эвакуацию 10-летней девочки Софии из Константиновки, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода "Южной" группировки старший лейтенант с позывным Куба.

Минобороны РФ на прошлой неделе сообщило, что российские военные эвакуировали из Константиновки десятилетнюю девочку Софию, оставшуюся без попечения родителей.

По словам офицера, чтобы эвакуировать Софию, нужно было на мотоциклах преодолеть очень опасный участок до точки, на которую вывели ребенка, и он с еще двумя бойцами добровольно отправились в дорогу.

"Когда мы туда ехали за ней, нас ждал "ждун", это такой тип беспилотников, которые ожидают технику. И вот нас ждал такой. Я успел увернуться, а у товарища получилось так, что он ногами по лопастям ударил, и она просто разобралась и разлетелась, не взорвалась даже", – рассказал Куба.

Офицер уточнил, что двигался на первом мотоцикле и успел отреагировать на угрозу и упасть на бок.