Биолог рассказал о пике активности комаров в Москве и Подмосковье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Наибольшая активность комаров в Москве и Подмосковье прогнозируется во второй половине июля.
- Пик комаров ожидается в пойме Яузы, крупных лесопарках, на облесенных дачных участках с небольшими стоячими водоемами или непересыхающими лужами, а также в районах Химок, Мытищ, Долгопрудного и в национальном парке «Лосиный остров».
- Комары успешно адаптируются к городским условиям и осваивают новые пространства, например, заселяют подвалы жилых и общественных зданий.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Наибольшая активность комаров в Москве и Подмосковье прогнозируется во второй половине июля, рассказал РИА Новости биолог Дмитрий Федоров.
"Наиболее высокая концентрация насекомых прогнозируется во второй половине июля в Москве - в пойме Яузы и крупных лесопарках, а также в Подмосковье в районах Химок, Мытищ, Долгопрудного и в национальном парке "Лосиный остров". Пик комаров ожидается и на облесенных дачных участках, рядом с которыми есть небольшие стоячие водоемы или непересыхающие лужи", - отметил Федоров.
Ученый добавил, что комары успешно адаптируются к городским условиям. На динамику популяций влияют различные антропогенные факторы - к примеру, загрязненность водоемов органическими и минеральными веществами.
"Кроме того, из-за сокращения в городах естественных укрытий для взрослых особей (например, густых зарослей и дуплистых деревьев) отдельные популяции осваивают новые пространства: заселяют подвалы жилых и общественных зданий, используют лестничные клетки для дневного укрытия в летний период", - пояснил биолог.
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