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Биолог рассказал о пике активности комаров в Москве и Подмосковье - РИА Новости, 14.07.2026
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08:33 14.07.2026
Биолог рассказал о пике активности комаров в Москве и Подмосковье

Биолог Федоров: пик комаров ожидается во второй половине июля в Москве

© РИА Новости / Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкКомар
Комар - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Наибольшая активность комаров в Москве и Подмосковье прогнозируется во второй половине июля.
  • Пик комаров ожидается в пойме Яузы, крупных лесопарках, на облесенных дачных участках с небольшими стоячими водоемами или непересыхающими лужами, а также в районах Химок, Мытищ, Долгопрудного и в национальном парке «Лосиный остров».
  • Комары успешно адаптируются к городским условиям и осваивают новые пространства, например, заселяют подвалы жилых и общественных зданий.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Наибольшая активность комаров в Москве и Подмосковье прогнозируется во второй половине июля, рассказал РИА Новости биолог Дмитрий Федоров.
"Наиболее высокая концентрация насекомых прогнозируется во второй половине июля в Москве - в пойме Яузы и крупных лесопарках, а также в Подмосковье в районах Химок, Мытищ, Долгопрудного и в национальном парке "Лосиный остров". Пик комаров ожидается и на облесенных дачных участках, рядом с которыми есть небольшие стоячие водоемы или непересыхающие лужи", - отметил Федоров.
Ученый добавил, что комары успешно адаптируются к городским условиям. На динамику популяций влияют различные антропогенные факторы - к примеру, загрязненность водоемов органическими и минеральными веществами.
"Кроме того, из-за сокращения в городах естественных укрытий для взрослых особей (например, густых зарослей и дуплистых деревьев) отдельные популяции осваивают новые пространства: заселяют подвалы жилых и общественных зданий, используют лестничные клетки для дневного укрытия в летний период", - пояснил биолог.
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