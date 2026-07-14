Биолог рассказал о пике активности комаров в Москве и Подмосковье

Краткий пересказ от РИА ИИ Наибольшая активность комаров в Москве и Подмосковье прогнозируется во второй половине июля.

Пик комаров ожидается в пойме Яузы, крупных лесопарках, на облесенных дачных участках с небольшими стоячими водоемами или непересыхающими лужами, а также в районах Химок, Мытищ, Долгопрудного и в национальном парке «Лосиный остров».

Комары успешно адаптируются к городским условиям и осваивают новые пространства, например, заселяют подвалы жилых и общественных зданий.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Наибольшая активность комаров в Москве и Подмосковье прогнозируется во второй половине июля, рассказал РИА Новости биолог Дмитрий Федоров.

"Наиболее высокая концентрация насекомых прогнозируется во второй половине июля в Москве - в пойме Яузы и крупных лесопарках, а также в Подмосковье в районах Химок, Мытищ, Долгопрудного и в национальном парке "Лосиный остров". Пик комаров ожидается и на облесенных дачных участках, рядом с которыми есть небольшие стоячие водоемы или непересыхающие лужи", - отметил Федоров.

Ученый добавил, что комары успешно адаптируются к городским условиям. На динамику популяций влияют различные антропогенные факторы - к примеру, загрязненность водоемов органическими и минеральными веществами.