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Россия и Чад подписали соглашение о безвизовом режиме для дипломатов - РИА Новости, 14.07.2026
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14:50 14.07.2026
Россия и Чад подписали соглашение о безвизовом режиме для дипломатов

Лавров и глава МИД Чада подписали соглашение о безвизовом режиме для дипломатов

© РИА Новости / Олег Золото | Перейти в медиабанкДипломатический паспорт РФ
Дипломатический паспорт РФ - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Олег Золото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров и глава МИД Чада Абдулайе Сабре Фадул подписали межправительственное соглашение о введении безвизового режима для обладателей дипломатических и служебных паспортов.
  • Глава МИД России отметил, что подписание соглашения должно стать важным шагом по укреплению основ для регулярных контактов.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Чада Абдулайе Сабре Фадул подписали межправительственное соглашение о введении безвизового режима для обладателей дипломатических и служебных паспортов.
Церемония подписания соглашения состоялась перед совместной пресс-конференцией глав МИД обоих государств.
Как отметил ранее Сергей Лавров, подписание этого соглашения должно стать важным практическим шагом по укреплению основ для регулярных контактов.
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