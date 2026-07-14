Россия и Чад подписали соглашение о безвизовом режиме для дипломатов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Лавров и глава МИД Чада Абдулайе Сабре Фадул подписали межправительственное соглашение о введении безвизового режима для обладателей дипломатических и служебных паспортов.
- Глава МИД России отметил, что подписание соглашения должно стать важным шагом по укреплению основ для регулярных контактов.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Чада Абдулайе Сабре Фадул подписали межправительственное соглашение о введении безвизового режима для обладателей дипломатических и служебных паспортов.
Церемония подписания соглашения состоялась перед совместной пресс-конференцией глав МИД обоих государств.
Как отметил ранее Сергей Лавров, подписание этого соглашения должно стать важным практическим шагом по укреплению основ для регулярных контактов.