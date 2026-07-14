Россия и Чад подписали соглашение о безвизовом режиме для дипломатов

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Чада Абдулайе Сабре Фадул подписали межправительственное соглашение о введении безвизового режима для обладателей дипломатических и служебных паспортов.