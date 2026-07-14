Над Тульской областью уничтожили девять украинских беспилотников

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили девять украинских БПЛА над Тульской областью, никто не пострадал, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Он уточнил, что, по предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.