Над Тульской областью уничтожили девять украинских беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО уничтожили девять украинских БПЛА над Тульской областью.
- Пострадавших и разрушений зданий и инфраструктуры нет.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили девять украинских БПЛА над Тульской областью, никто не пострадал, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
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"Еще девять украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет", - написал Миляев в канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что, по предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.