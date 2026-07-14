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Средства ПВО перехватили и уничтожили 252 украинских дрона - РИА Новости, 14.07.2026
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20:55 14.07.2026 (обновлено: 21:02 14.07.2026)
Средства ПВО перехватили и уничтожили 252 украинских дрона

МО: с 8:00 до 20:00 средствами ПВО перехвачены и уничтожены 252 украинских БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Бук-М3" в зоне СВО
Боевое дежурство ЗРК Бук-М3 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство ЗРК "Бук-М3" в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы и средства ПВО перехватили и уничтожили 252 украинских БПЛА над Россией.
  • Беспилотные летательные аппараты были уничтожены над территориями нескольких областей и регионов России, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Силы и средства ПВО с 08.00 до 20.00 мск перехватили и уничтожили 252 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ во вторник.
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"В течение дня в период с 08.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 252 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тверской, Калужской, Тульской, Орловской, Рязанской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым, Республики Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
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