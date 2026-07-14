Средства ПВО перехватили и уничтожили 252 украинских дрона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы и средства ПВО перехватили и уничтожили 252 украинских БПЛА над Россией.
- Беспилотные летательные аппараты были уничтожены над территориями нескольких областей и регионов России, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Силы и средства ПВО с 08.00 до 20.00 мск перехватили и уничтожили 252 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ во вторник.
«
"В течение дня в период с 08.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 252 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тверской, Калужской, Тульской, Орловской, Рязанской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым, Республики Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.