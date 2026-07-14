Средства ПВО перехватили и уничтожили 252 украинских дрона

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"В течение дня в период с 08.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 252 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тверской, Калужской, Тульской, Орловской, Рязанской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым, Республики Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.