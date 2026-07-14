Средства ПВО отразили атаку семи беспилотников на подлете к Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Семь беспилотников уничтожены средствами ПВО на подлете к Москве.
- На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Семь беспилотников уничтожены средствами ПВО, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Ранее глава города сообщал, что на подлете к Москве были сбиты беспилотные летательные аппараты.
«
"Семь беспилотников уничтожены средствами ПВО", - написал Собянин в своем канале на платформе "Макс".
Мэр добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб