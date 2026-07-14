В Орловской области сбили 11 украинских беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ночью над Орловской областью сбили 11 украинских беспилотников, никто не пострадал.
- По данным Минобороны РФ, за ночь над Россией были уничтожены 288 украинских беспилотных летательных аппаратов.
РЯЗАНЬ, 14 июл - РИА Новости. Одиннадцать украинских беспилотников сбили ночью над территорией Орловской области, никто не пострадал, сообщил во вторник губернатор региона Андрей Клычков.
По данным Минобороны РФ, в течение ночи над Россией дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 288 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Он уточнил, что на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.