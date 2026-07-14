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В Орловской области сбили 11 украинских беспилотников - РИА Новости, 14.07.2026
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09:23 14.07.2026
В Орловской области сбили 11 украинских беспилотников

За ночь над Орловской областью сбили 11 украинских БПЛА

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ночью над Орловской областью сбили 11 украинских беспилотников, никто не пострадал.
  • По данным Минобороны РФ, за ночь над Россией были уничтожены 288 украинских беспилотных летательных аппаратов.
РЯЗАНЬ, 14 июл - РИА Новости. Одиннадцать украинских беспилотников сбили ночью над территорией Орловской области, никто не пострадал, сообщил во вторник губернатор региона Андрей Клычков.
По данным Минобороны РФ, в течение ночи над Россией дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 288 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
"Прошедшей ночью над регионом уничтожены 11 вражеских БПЛА. Повреждений и пострадавших нет", - написал Клычков в канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияОрловская областьАндрей КлычковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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