Украинские беспилотники были оснащены иностранной взрывчаткой, сообщила ФСБ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФСБ сообщила, что сорвала попытку удара FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области.
- Дроны были закамуфлированы в партии испанской керамической плитки и оснащены боевой частью с взрывчатым веществом иностранного производства.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Беспилотники, которыми Киев хотел ударить по подмосковному предприятию ВПК, были оснащены иностранной взрывчаткой, сообщила ФСБ.
"На основании полученных поисковых признаков была выявлена и взята под наблюдение партия испанской керамической плитки, внутри которой было закамуфлировано 35 FPV-дронов... с боевой частью, состоящей из взрывчатого вещества иностранного производства", - говорится сообщении.