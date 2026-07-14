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Украинские беспилотники были оснащены иностранной взрывчаткой, сообщила ФСБ - РИА Новости, 14.07.2026
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09:00 14.07.2026
Украинские беспилотники были оснащены иностранной взрывчаткой, сообщила ФСБ

Дроны, которыми Киев хотел ударить по ВПК, были оснащены иностранной взрывчаткой

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ сообщила, что сорвала попытку удара FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области.
  • Дроны были закамуфлированы в партии испанской керамической плитки и оснащены боевой частью с взрывчатым веществом иностранного производства.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Беспилотники, которыми Киев хотел ударить по подмосковному предприятию ВПК, были оснащены иностранной взрывчаткой, сообщила ФСБ.
По информации ФСБ, сорван задуманный Службой безопасности Украины (СБУ) удар FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области. Была заранее получена разведывательная информация о доставке в Подмосковье 35 FPV-дронов, устойчивых к системам радиоэлектронной борьбы.
"На основании полученных поисковых признаков была выявлена и взята под наблюдение партия испанской керамической плитки, внутри которой было закамуфлировано 35 FPV-дронов... с боевой частью, состоящей из взрывчатого вещества иностранного производства", - говорится сообщении.
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