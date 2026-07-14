В Ростовской области ночью уничтожили около 20 беспилотников

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Около 20 БПЛА уничтожено ночью в городе Таганрог и пяти районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Губернатор уточнил, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала и будет уточняться.