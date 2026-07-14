В Ростовской области ночью уничтожили около 20 беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Около двадцати БПЛА уничтожено ночью в Таганроге и пяти районах Ростовской области.
- Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, но будет уточняться.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Около 20 БПЛА уничтожено ночью в городе Таганрог и пяти районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около двух десятков БПЛА в городе Таганрог, пяти районах области: Матвеево-Курганском, Шолоховском, Усть-Донецком, Кашарском, Чертковском", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала и будет уточняться.
Глава региона отметил, что беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется.