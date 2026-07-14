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В Ростовской области ночью уничтожили около 20 беспилотников - РИА Новости, 14.07.2026
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06:43 14.07.2026
В Ростовской области ночью уничтожили около 20 беспилотников

Слюсарь сообщил об уничтожении 20 дронов ВСУ в Ростовской области

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета ЗРК "Тор-М2"
Боевая работа расчета ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Боевая работа расчета ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Около двадцати БПЛА уничтожено ночью в Таганроге и пяти районах Ростовской области.
  • Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, но будет уточняться.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Около 20 БПЛА уничтожено ночью в городе Таганрог и пяти районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около двух десятков БПЛА в городе Таганрог, пяти районах области: Матвеево-Курганском, Шолоховском, Усть-Донецком, Кашарском, Чертковском", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала и будет уточняться.
Глава региона отметил, что беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется.
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Ростовская областьТаганрогЮрий СлюсарьБезопасность
 
 
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