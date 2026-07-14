В Рязанской области сбили два украинских беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Два БПЛА сбили над территорией Рязанской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Павел Малков.
- В течение ночи над Россией были перехвачены и уничтожены 288 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе над территорией Рязанской области.
РЯЗАНЬ, 14 июл - РИА Новости. Два БПЛА сбили ночью над территорией Рязанской области, пострадавших нет, сообщил во вторник губернатор региона Павел Малков.
По данным Минобороны РФ, в течение ночи над Россией дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 288 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе над территорией Рязанской области.
"Сегодня ночью над территорией Рязанской области сбиты два БПЛА. Пострадавших и повреждений нет", - написал Малков в канале на платформе "Макс".