Петербургская биржа будет продавать бензин только конечным потребителям

Краткий пересказ от РИА ИИ С 21 июля 2026 года на Петербургской бирже бензин можно будет покупать только для собственного потребления или для третьих лиц — конечных потребителей.

Участниками торгов, которые могут приобретать бензин для третьих лиц, могут быть только члены биржи или члены секции «Нефтепродукты».

Нарушение нового механизма продаж будет рассматриваться как нарушение правил торгов и может повлечь меры воздействия вплоть до приостановления или прекращения допуска к участию в торгах.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Петербургская биржа вводит с 21 июля механизм продаж бензина только конечным потребителям, сообщила торговая площадка.

"С 21.07.2026 покупать на бирже бензин можно только для собственного потребления или для третьих лиц (конечных потребителей)", — сообщила торговая площадка.

Приобретать бензин для третьих лиц смогут только участники торгов, относящиеся к одной из двух категорий: член биржи или член секции "Нефтепродукты". Биржа включает их в список участников торгов товаром, действующих в интересах и за счет других лиц. Список публикуется на сайте биржи в разделе "Нефтепродукты".

Под конечными потребителями понимаются лица, приобретающие нефтепродукты для собственного потребления, либо обладающие необходимыми производственными мощностями для переработки закупаемой продукции или использующие нефтепродукты для переработки по давальческим, процессинговым и иным договорам с целью производства новых видов продукции, либо владельцы сетей АЗС.

Биржа разъясняет, что с 21 июля на условии поставки "франко-вагон станция отправления ОТП" необходимо указывать, что грузополучателем или субгрузополучателем бензина является конечный потребитель, и давать соответствующее заверение о потреблении бензина конечными потребителями.

Нарушение этого правила может повлечь меры вплоть до приостановления или прекращения допуска к участию в торгах.

Отмечается, что эти меры направлены на повышение прозрачности цепочек поставок и обеспечение приоритетного доступа к биржевым нефтепродуктам для конечных потребителей.

На прошлой неделе сообщалось, что Петербургская биржа с 10 июля увеличила предельный шаг снижения цены авиакеросина в ходе торгов до 20% с 10%, таким образом, расширив коридор колебания цен, биржа разрешила в ходе торгов сильнее снижать биржевую стоимость топлива.

Ранее в начале июля вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что независимые операторы АЗС в России переходят на прямые закупки топлива у крупных нефтяных компаний.

В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил ранее Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России.