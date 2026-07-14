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Хантер Байден признался, что недооценил "змеиное гнездо" Украины - РИА Новости, 14.07.2026
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15:32 14.07.2026
Хантер Байден признался, что недооценил "змеиное гнездо" Украины

Сын Байдена признал, что недооценил то, каким "змеиным гнездом" является Украина

© AP Photo / Andrew HarnikХантер Байден
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Andrew Harnik
Хантер Байден. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хантер Байден признался, что был невероятно наивен, когда присоединился к совету директоров украинской фирмы Burisma.
  • Он объяснил свое решение присоединиться к Burisma приглашением экс-президента Польши Александра Квасьневского и стрессом из-за болезни брата.
  • Сын Байдена отметил, что работа в Burisma хорошо оплачивалась — его годовое вознаграждение составляло 600 тысяч долларов.
ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер признался, что был невероятно наивен, когда присоединился к совету директоров украинской фирмы Burisma, так как недооценил то, каким "змеиным гнездом" является Украина.
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"Я был невероятно наивен и не понимал, каким политическим змеиным гнездом является Украина, а также насколько она невероятно сложна с точки зрения переплетения различных интересов", - сказал Байден украино-американскому журналисту DJ Vlad.
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По его словам, он присоединился к совету директоров Burisma по приглашению экс-президента Польши Александра Квасьневского, также состоявшего в нем. Кроме того, свое решение Хантер Байден связал со стрессом, вызванным тем, что его брату Бо в 2013 году диагностировали рак головного мозга, и тем, что на фоне этого он сам оказался на грани рецидива наркотической зависимости.
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"Знал ли (я - ред.), что облажался, когда согласился на работу в Burisma? Да, я знал. Я понял это, и понял быстро.... Дело в том, что, оглядываясь назад, я на 100% осознаю, что мне не следовало браться за эту работу", - добавил Байден.
При этом он отметил, что, несмотря на риски, решение о присоединении к компании не было сложным, так как работа хорошо оплачивалась.
"Это были чертовски большие деньги, целая куча денег... Это изменило мою жизнь с точки зрения того, что я мог, что я мог делать, и чего я не должен был делать. Я вошел в совет директоров, полностью понимая эту часть, и, конечно же, не принимая во внимание, насколько они смогут использовать это в качестве оружия в будущем", - сказал сын экс-президента США, говоря о годовом вознаграждении в 600 тысяч долларов.
В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Президент США Дональд Трамп тогда утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов.
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