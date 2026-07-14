Хантер Байден признался, что недооценил "змеиное гнездо" Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ Хантер Байден признался, что был невероятно наивен, когда присоединился к совету директоров украинской фирмы Burisma.

Он объяснил свое решение присоединиться к Burisma приглашением экс-президента Польши Александра Квасьневского и стрессом из-за болезни брата.

Сын Байдена отметил, что работа в Burisma хорошо оплачивалась — его годовое вознаграждение составляло 600 тысяч долларов.

ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер признался, что был невероятно наивен, когда присоединился к совету директоров украинской фирмы Burisma, так как недооценил то, каким "змеиным гнездом" является Украина.

« "Я был невероятно наивен и не понимал, каким политическим змеиным гнездом является Украина, а также насколько она невероятно сложна с точки зрения переплетения различных интересов", - сказал Байден украино-американскому журналисту DJ Vlad.

По его словам, он присоединился к совету директоров Burisma по приглашению экс-президента Польши Александра Квасьневского , также состоявшего в нем. Кроме того, свое решение Хантер Байден связал со стрессом, вызванным тем, что его брату Бо в 2013 году диагностировали рак головного мозга, и тем, что на фоне этого он сам оказался на грани рецидива наркотической зависимости.

« "Знал ли (я - ред.), что облажался, когда согласился на работу в Burisma? Да, я знал. Я понял это, и понял быстро.... Дело в том, что, оглядываясь назад, я на 100% осознаю, что мне не следовало браться за эту работу", - добавил Байден.

При этом он отметил, что, несмотря на риски, решение о присоединении к компании не было сложным, так как работа хорошо оплачивалась.

"Это были чертовски большие деньги, целая куча денег... Это изменило мою жизнь с точки зрения того, что я мог, что я мог делать, и чего я не должен был делать. Я вошел в совет директоров, полностью понимая эту часть, и, конечно же, не принимая во внимание, насколько они смогут использовать это в качестве оружия в будущем", - сказал сын экс-президента США, говоря о годовом вознаграждении в 600 тысяч долларов.