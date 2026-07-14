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В Башкирии в ДТП погибли четыре человека - РИА Новости, 14.07.2026
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08:15 14.07.2026
В Башкирии в ДТП погибли четыре человека

В Башкирии в ДТП погибли четыре человека, в том числе ребенок

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Башкирии произошло столкновение двух автомобилей: «Лады Весты» и «Лады Ларгус».
  • В результате ДТП погибли четыре человека, включая ребенка, еще один ребенок получил травмы и был госпитализирован.
УФА, 14 июл - РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребенок, погибли при столкновении двух автомобилей в Башкирии, еще один ребенок получил травмы, сообщил начальник Госавтоинспекции региона Владимир Севастьянов в Telegram-канале.
Он уточнил, что в Баймакском районе на 126-м километре автодороги Магнитогорск - Ира 25-летний водитель "Лады Весты", двигаясь в сторону города Сибай, допустил столкновение с "Ладой Ларгус", следовавшей во встречном направлении.
"В результате ДТП оба водителя и пассажиры "Лады Ларгус" 8 и 34 лет скончались на месте ДТП, 5-летняя девочка с различными травмами госпитализирована", - добавил Севастьянов.
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ПроисшествияБаймакский районМагнитогорскСибай
 
 
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