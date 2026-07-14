Рейтинг@Mail.ru
В Башкирии БПЛА атаковали промзону - РИА Новости, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:57 14.07.2026 (обновлено: 13:39 14.07.2026)
В Башкирии БПЛА атаковали промзону

В Салавате средства ПВО отразили атаку БПЛА на промзону

© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота скорой помощи
Работа скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работа скорой помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Массовая атака вражеских БПЛА на промзону башкирского Салавата была отражена.
  • Есть очаги задымления из-за падения обломков сбитых беспилотников, но пострадавших нет, оперативные службы ликвидируют последствия.
УФА, 14 июл - РИА Новости. Отражена массовая атака вражеских БПЛА на промзону башкирского Салавата, пострадавших нет, сообщил глава региона Радий Хабиров в канале на платформе "Макс".
"Отражена массовая атака вражеских БПЛА на промзону Салавата. Пострадавших нет", - сообщил он.
Глава региона добавил, что есть ряд очагов задымления, вызванных падением обломков сбитых беспилотников.
"Оперативные службы приступили к ликвидации последствий, сил и средств достаточно", - сказал Хабиров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияСалаватРадий Хабиров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала