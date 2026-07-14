В Башкирии БПЛА атаковали промзону

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Массовая атака вражеских БПЛА на промзону башкирского Салавата была отражена.
- Есть очаги задымления из-за падения обломков сбитых беспилотников, но пострадавших нет, оперативные службы ликвидируют последствия.
УФА, 14 июл - РИА Новости. Отражена массовая атака вражеских БПЛА на промзону башкирского Салавата, пострадавших нет, сообщил глава региона Радий Хабиров в канале на платформе "Макс".
"Отражена массовая атака вражеских БПЛА на промзону Салавата. Пострадавших нет", - сообщил он.
Глава региона добавил, что есть ряд очагов задымления, вызванных падением обломков сбитых беспилотников.
"Оперативные службы приступили к ликвидации последствий, сил и средств достаточно", - сказал Хабиров.
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22 июня 2022, 17:18