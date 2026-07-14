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Перекрестные полеты будут продолжаться до конца работы МКС, заявил Баканов - РИА Новости, 14.07.2026
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Наука
 
22:33 14.07.2026
Перекрестные полеты будут продолжаться до конца работы МКС, заявил Баканов

Баканов: перекрестные полеты будут продолжаться до конца работы МКС в 2030 году

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк Дмитрий Баканов
 Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Дмитрий Баканов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Перекрестные полеты российско-американских экипажей на МКС будут продолжаться до завершения работы станции, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.
  • «Роскосмос» и НАСА договорились о продлении работы МКС до 2030 года.
  • Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-29» пристыковалась к МКС 14 июля, на станцию прибыли космонавты «Роскосмоса» Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон.
БАЙКОНУР (Казахстан), 14 июл - РИА Новости. Перекрестные полеты российско-американских экипажей на российских и американских кораблях на Международную космическую станцию будут продолжаться до завершения работы МКС, сообщил гендиректор "Роскосмоса", председатель совета партии "Единая Россия" по инновационному и технологическому развитию Дмитрий Баканов.
"Мы принципиально договорились об условиях продления (работы МКС - ред.) до 2030 года и, конечно же, поскольку российский и американский сегмент в составе МКС, будут такие же перекрестные полеты с использованием экипажей как российских, так и астронавтов НАСА", - сказал Баканов на пресс-конференции после стыковки пилотируемого корабля "Союз МС-29" к Международной космической станции.
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Он уточнил, что пока сложно сказать, когда будет подписан соответствующий формальный юридический документ.
"Роскосмос" и НАСА подписали соглашение о перекрестных полетах (или полетах интегрированных экипажей) в 2022 году. К нему были подписаны уже три дополнения, продлевающие его действие. Такие полеты необходимы, чтобы в случае каких-либо нештатных ситуаций или изменений в расписании полетов на МКС находился хотя бы один космонавт из России и хотя бы один астронавт США для поддержания работы российского и американского сегментов станции.
Ракета "Союз-2.1а" с кораблем стартовала в 17.48 мск 14 июля. В 20.52 мск он пристыковался к МКС. На "Союзе МС-29" на станцию прибыли космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон. Они пробудут на станции 261 сутки. По российской программе запланированы 38 экспериментов и два выхода в открытый космос.
Член основного экипажа 75-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию космонавт Роскосмоса Анна Кикина во время предполетной пресс-конференции экипажа корабля Союз МС-29. 13 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
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