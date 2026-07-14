Перекрестные полеты будут продолжаться до конца работы МКС, заявил Баканов

Краткий пересказ от РИА ИИ Перекрестные полеты российско-американских экипажей на МКС будут продолжаться до завершения работы станции, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

«Роскосмос» и НАСА договорились о продлении работы МКС до 2030 года.

Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-29» пристыковалась к МКС 14 июля, на станцию прибыли космонавты «Роскосмоса» Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон.

БАЙКОНУР (Казахстан), 14 июл - РИА Новости. Перекрестные полеты российско-американских экипажей на российских и американских кораблях на Международную космическую станцию будут продолжаться до завершения работы МКС, сообщил гендиректор "Роскосмоса", председатель совета партии "Единая Россия" по инновационному и технологическому развитию Дмитрий Баканов.

"Мы принципиально договорились об условиях продления (работы МКС - ред.) до 2030 года и, конечно же, поскольку российский и американский сегмент в составе МКС, будут такие же перекрестные полеты с использованием экипажей как российских, так и астронавтов НАСА ", - сказал Баканов на пресс-конференции после стыковки пилотируемого корабля "Союз МС-29" к Международной космической станции.

Он уточнил, что пока сложно сказать, когда будет подписан соответствующий формальный юридический документ.

"Роскосмос" и НАСА подписали соглашение о перекрестных полетах (или полетах интегрированных экипажей) в 2022 году. К нему были подписаны уже три дополнения, продлевающие его действие. Такие полеты необходимы, чтобы в случае каких-либо нештатных ситуаций или изменений в расписании полетов на МКС находился хотя бы один космонавт из России и хотя бы один астронавт США для поддержания работы российского и американского сегментов станции.