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Байден завел отношения между США и Россией в болото, заявил Патрушев - РИА Новости, 14.07.2026
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10:32 14.07.2026
Байден завел отношения между США и Россией в болото, заявил Патрушев

Патрушев: Байден завел отношения с РФ в болото, из которого США все еще не вышли

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПомощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Sputnik / Виктор Толочко
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Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Байден завел отношения с Россией в такое болото, из которого США до сих пор не могут найти выход, заявил Патрушев.
  • По его словам, старшее поколение американских и европейских руководителей помнило времена холодной войны и понимало необходимость переговоров с Москвой.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Джо Байден в бытность президентом США завел отношения с Россией в такое болото, из которого Вашингтон до сих пор не может найти выход, заявил в интервью РИА Новости помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
"Старшее поколение американских и европейских руководителей помнили как минимум времена холодной войны, риск ядерной войны и понимали, что, какие бы эмоции они к нам ни питали, лучше сесть за стол переговоров", - сказал Патрушев.
Были и исключения, добавил он.
"Тот же Байден прекрасно помнил времена противостояния сверхдержав, что не помешало ему и его администрации завести ситуацию в отношениях с Россией в такое болото, из которого до сих пор Вашингтон не может найти выход", - сказал Патрушев.
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