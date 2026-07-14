Байден завел отношения между США и Россией в болото, заявил Патрушев

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Джо Байден в бытность президентом США завел отношения с Россией в такое болото, из которого Вашингтон до сих пор не может найти выход, заявил в интервью РИА Новости помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.