Краткий пересказ от РИА ИИ
- Байден завел отношения с Россией в такое болото, из которого США до сих пор не могут найти выход, заявил Патрушев.
- По его словам, старшее поколение американских и европейских руководителей помнило времена холодной войны и понимало необходимость переговоров с Москвой.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Джо Байден в бытность президентом США завел отношения с Россией в такое болото, из которого Вашингтон до сих пор не может найти выход, заявил в интервью РИА Новости помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
"Старшее поколение американских и европейских руководителей помнили как минимум времена холодной войны, риск ядерной войны и понимали, что, какие бы эмоции они к нам ни питали, лучше сесть за стол переговоров", - сказал Патрушев.
Были и исключения, добавил он.
"Тот же Байден прекрасно помнил времена противостояния сверхдержав, что не помешало ему и его администрации завести ситуацию в отношениях с Россией в такое болото, из которого до сих пор Вашингтон не может найти выход", - сказал Патрушев.