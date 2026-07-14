Почти 50 зданий реализовали на торгах в Москве за шесть месяцев

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. За первые шесть месяцев текущего года на торгах в Москве продали 46 нежилых зданий, общая площадь которых превышает 17,5 тысячи "квадратов", сообщила заммэра столицы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.
Она сообщила, что процедура аукционов в столице пользуется спросом у инвесторов. Здания предназначены для ведения бизнеса в различных сферах: торговле, медицине, образовании, культуре, предоставлении услуг.
"В первом полугодии 2026 года на торгах реализовали 46 зданий общей площадью более 17,5 тысячи квадратных метров, в том числе два с земельными участками. Объекты были выставлены на аукционы как по отдельности, так и едиными лотами, включавшими в себя сразу несколько построек. Три здания реализовали на торгах по аренде, остальные – по продаже. На один лот в среднем претендовали четыре участника аукциона", – сказала Багреева, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.
Большая часть зданий, которые ушли на торгах за указанный срок в столице, расположены в ЦАО. При этом три из них - объекты культурного наследия федерального и регионального значений.
По словам главы столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, самым популярным объектом, реализуемым в столице за первые шесть месяцев этого года, стало здание площадью 156 "квадратов", которое расположено в Хорошево-Мневниках. За право купить это здание сражались 10 участников.
"А за двухэтажное здание площадью 200,5 квадратного метра в Басманном районе боролись шесть участников аукциона", – подчеркнул Пуртов.
Также в Москве на торгах удалось реализовать 34 городских здания в четырех округах Подмосковья: Одинцовском, Пушкинском, Наро-Фоминском и Чехове.
Аукционы проходят на электронной площадке "Росэлторг". Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.
Москва выставляет на аукционы разные здания, а витриной служит Инвестиционный портал столицы. В разделе "Торги Москвы" есть вся необходимая информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма продажи.
Ранее Багреева сообщала, что столица за первое полугодие текущего года на аукционах реализовала свыше 500 коммерческих помещений, чья общая площадь превысила 70 тысяч квадратных метров, рассказала заместитель московского градоначальника.