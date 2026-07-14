Почти 50 зданий реализовали на торгах в Москве за шесть месяцев

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. За первые шесть месяцев текущего года на торгах в Москве продали 46 нежилых зданий, общая площадь которых превышает 17,5 тысячи "квадратов", сообщила заммэра столицы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.

Она сообщила, что процедура аукционов в столице пользуется спросом у инвесторов. Здания предназначены для ведения бизнеса в различных сферах: торговле, медицине, образовании, культуре, предоставлении услуг.

"В первом полугодии 2026 года на торгах реализовали 46 зданий общей площадью более 17,5 тысячи квадратных метров, в том числе два с земельными участками. Объекты были выставлены на аукционы как по отдельности, так и едиными лотами, включавшими в себя сразу несколько построек. Три здания реализовали на торгах по аренде, остальные – по продаже. На один лот в среднем претендовали четыре участника аукциона", – сказала Багреева, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.

Большая часть зданий, которые ушли на торгах за указанный срок в столице, расположены в ЦАО. При этом три из них - объекты культурного наследия федерального и регионального значений.

По словам главы столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, самым популярным объектом, реализуемым в столице за первые шесть месяцев этого года, стало здание площадью 156 "квадратов", которое расположено в Хорошево-Мневниках. За право купить это здание сражались 10 участников.

"А за двухэтажное здание площадью 200,5 квадратного метра в Басманном районе боролись шесть участников аукциона", – подчеркнул Пуртов.

Также в Москве на торгах удалось реализовать 34 городских здания в четырех округах Подмосковья: Одинцовском, Пушкинском, Наро-Фоминском и Чехове.

Аукционы проходят на электронной площадке "Росэлторг". Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Москва выставляет на аукционы разные здания, а витриной служит Инвестиционный портал столицы. В разделе "Торги Москвы" есть вся необходимая информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма продажи.