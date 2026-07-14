В АТОР рассказали, что делать при болезни за границей

Краткий пересказ от РИА ИИ При угрозе здоровью за границей российским туристам необходимо позвонить по номеру телефона, указанному в страховом полисе, и следовать указаниям сотрудника.

Оплачивать медицинские услуги в клинике не нужно до связи с сервисным центром, а если клиника требует оплату немедленно, а дозвониться не удается, то следует платить, но обязательно сохранять все чеки.

Если ЧП случилось в последний день поездки или в аэропорту, то случай все равно признается страховым, так как страховка действует в пределах срока и территории, указанных в полисе.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. При угрозе здоровью за границей российским туристам необходимо позвонить по номеру телефона в страховом полисе и следовать дальнейшим указаниям сотрудника, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Если существует угроза здоровью, но экстренная помощь не требуется, нужно позвонить по номеру телефона, указанному в вашем страховом полисе. Будьте готовы сообщить ФИО, номер полиса, ваше местонахождение, контактный телефон", - цитирует АТОР Евроинс туристическое страхование ".

"Далее расскажите обстоятельства страхового случая и строго следуйте рекомендациям сотрудника сервисного центра", - добавили в АТОР.

Отмечается, что медицинскую помощь будут оказывать при содействии сервисной компании, операторы которой говорят на русском языке. "Также во многих клиниках в местах массового туризма медицинский персонал может немного говорить на русском языке", - пояснили там.

В ассоциации добавили, что не нужно производить оплату в клинике, пока турист не связался с сервисным центром. "Если клиника требует оплату немедленно, а дозвониться не удается, платите, но обязательно сохраняйте все чеки", - подчеркнули там.

Так, если связаться с сервисным центром не получается, то в страховом полисе могут быть указаны альтернативные способы связи.