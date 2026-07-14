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В АТОР рассказали, что делать при болезни за границей - РИА Новости, 14.07.2026
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Туризм
 
11:15 14.07.2026
В АТОР рассказали, что делать при болезни за границей

АТОР: при угрозе здоровью туристам нужно позвонить по номеру в страховом полисе

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОтдыхающие на берегу Средиземного моря
Отдыхающие на берегу Средиземного моря - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При угрозе здоровью за границей российским туристам необходимо позвонить по номеру телефона, указанному в страховом полисе, и следовать указаниям сотрудника.
  • Оплачивать медицинские услуги в клинике не нужно до связи с сервисным центром, а если клиника требует оплату немедленно, а дозвониться не удается, то следует платить, но обязательно сохранять все чеки.
  • Если ЧП случилось в последний день поездки или в аэропорту, то случай все равно признается страховым, так как страховка действует в пределах срока и территории, указанных в полисе.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. При угрозе здоровью за границей российским туристам необходимо позвонить по номеру телефона в страховом полисе и следовать дальнейшим указаниям сотрудника, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Если существует угроза здоровью, но экстренная помощь не требуется, нужно позвонить по номеру телефона, указанному в вашем страховом полисе. Будьте готовы сообщить ФИО, номер полиса, ваше местонахождение, контактный телефон", - цитирует АТОР "Евроинс туристическое страхование".
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"Далее расскажите обстоятельства страхового случая и строго следуйте рекомендациям сотрудника сервисного центра", - добавили в АТОР.
Отмечается, что медицинскую помощь будут оказывать при содействии сервисной компании, операторы которой говорят на русском языке. "Также во многих клиниках в местах массового туризма медицинский персонал может немного говорить на русском языке", - пояснили там.
В ассоциации добавили, что не нужно производить оплату в клинике, пока турист не связался с сервисным центром. "Если клиника требует оплату немедленно, а дозвониться не удается, платите, но обязательно сохраняйте все чеки", - подчеркнули там.
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Так, если связаться с сервисным центром не получается, то в страховом полисе могут быть указаны альтернативные способы связи.
Отмечается, что если ЧП случилось в последний день поездки или в аэропорту, то случай признается страховым. "Ваша страховка действует строго в пределах срока и территории, указанных в полисе. Никаких специальных исключений "последнего дня" не существует", - подчеркнули в АТОР.
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ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Туризм
 
 
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