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АТОР ждет оживления спроса россиян на отдых в странах Ближнего Востока - РИА Новости, 14.07.2026
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Туризм
 
10:41 14.07.2026
АТОР ждет оживления спроса россиян на отдых в странах Ближнего Востока

АТОР ждет оживления спроса россиян на отдых в странах Ближнего Востока к осени

© AP Photo / Fatima ShbairДубай
Дубай - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Fatima Shbair
Дубай. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Туроператоры ожидают оживления спроса среди российских туристов на отдых в Омане, Катаре, Бахрейне и Саудовской Аравии к концу лета и осенью.
  • Российские туроператоры возобновили продажи туров в Катар, Оман, Саудовскую Аравию, Кувейт и Бахрейн после снятия ограничений.
  • Стоимость перевозки является сдерживающим фактором для туристов, так как регулярные рейсы в эти страны обходятся дороже, чем в ОАЭ.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Оживление спроса среди российских туристов на отдых в Омане, Катаре, Бахрейне и Саудовской Аравии туроператоры ожидают к концу лета и осенью, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Заметное оживление спроса на туры в Оман, Катар, Бахрейн и Саудовскую Аравию туроператоры ожидают ближе к концу лета и осенью, когда температура в регионе начнет опускаться до комфортных значений", - говорится в сообщении АТОР.
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Там подчеркнули, что российские туроператоры уже возобновили продажи туров в Катар, Оман, Саудовскую Аравию, Кувейт и Бахрейн после снятия ограничений МИД и Минэкономразвития.
Однако сдерживающим фактором для туристов является стоимость перевозки. "Регулярные рейсы в эти страны обходятся заметно дороже, чем в ОАЭ, где объем перевозки выше, а тарифы доступнее, что объективно смещает спрос в пользу эмиратского направления", - цитирует ассоциация туроператора "Русский Экспресс".
В свою очередь в компании PAC Group добавили, что активных бронирований в страны Ближнего Востока сейчас немного в силу традиционного сезонного спада. "В ITM group предупреждают, что сейчас полноценного возврата к прошлогодним объемам ждать не стоит – часть спроса за время ограничений перераспределилась на альтернативные направления", - отметили в АТОР.
Так, среди стран, которые показывают наибольший потенциал к восстановлению, туроператоры выделяют Катар, Оман и Саудовскую Аравию. "Дополнительным драйвером для Саудовской Аравии, по данным ПАКС, стал безвизовый режим, который начал действовать с 11 мая этого года", - подчеркнули там.
Ранее в июне МИД России заявил, что в связи с изменением обстановки отменяет рекомендации россиянам отказаться от поездок в страны Персидского залива. Вслед за этим Минэкономразвития РФ отменило рекомендацию о приостановке продажи туров в страны Ближнего Востока.
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ТуризмСаудовская АравияОманКатарАссоциация туроператоров России (АТОР)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Новости - Туризм
 
 
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