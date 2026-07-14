АТОР ждет оживления спроса россиян на отдых в странах Ближнего Востока

Краткий пересказ от РИА ИИ Туроператоры ожидают оживления спроса среди российских туристов на отдых в Омане, Катаре, Бахрейне и Саудовской Аравии к концу лета и осенью.

Российские туроператоры возобновили продажи туров в Катар, Оман, Саудовскую Аравию, Кувейт и Бахрейн после снятия ограничений.

Стоимость перевозки является сдерживающим фактором для туристов, так как регулярные рейсы в эти страны обходятся дороже, чем в ОАЭ.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Оживление спроса среди российских туристов на отдых в Омане, Катаре, Бахрейне и Саудовской Аравии туроператоры ожидают к концу лета и осенью, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Заметное оживление спроса на туры в Оман Катар , Бахрейн и Саудовскую Аравию туроператоры ожидают ближе к концу лета и осенью, когда температура в регионе начнет опускаться до комфортных значений", - говорится в сообщении АТОР.

Там подчеркнули, что российские туроператоры уже возобновили продажи туров в Катар, Оман, Саудовскую Аравию, Кувейт и Бахрейн после снятия ограничений МИД и Минэкономразвития.

Однако сдерживающим фактором для туристов является стоимость перевозки. "Регулярные рейсы в эти страны обходятся заметно дороже, чем в ОАЭ, где объем перевозки выше, а тарифы доступнее, что объективно смещает спрос в пользу эмиратского направления", - цитирует ассоциация туроператора "Русский Экспресс".

В свою очередь в компании PAC Group добавили, что активных бронирований в страны Ближнего Востока сейчас немного в силу традиционного сезонного спада. "В ITM group предупреждают, что сейчас полноценного возврата к прошлогодним объемам ждать не стоит – часть спроса за время ограничений перераспределилась на альтернативные направления", - отметили в АТОР.

Так, среди стран, которые показывают наибольший потенциал к восстановлению, туроператоры выделяют Катар, Оман и Саудовскую Аравию. "Дополнительным драйвером для Саудовской Аравии, по данным ПАКС, стал безвизовый режим, который начал действовать с 11 мая этого года", - подчеркнули там.