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В ДНР при атаках дронов ВСУ погиб один человек - РИА Новости, 14.07.2026
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21:55 14.07.2026 (обновлено: 22:03 14.07.2026)
В ДНР при атаках дронов ВСУ погиб один человек

Пушилин: в ДНР один человек погиб, еще шестеро пострадали из-за атак дронов ВСУ

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Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Один человек погиб, еще шесть мирных жителей пострадали из-за атак украинских дронов на ДНР.
  • Погиб водитель грузового автомобиля в Амвросиевском муниципальном округе вблизи поселка Лисичье.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Один человек погиб, еще шесть мирных жителей пострадали во вторник из-за атак украинских дронов на ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин.
«

"Один человек погиб, еще шесть мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ", - написал Пушилин в канале на платформе "Макс".

Глава региона уточнил, что в Амвросиевском муниципальном округе вблизи поселка Лисичье при атаке на грузовой автомобиль погиб водитель.
Шести пострадавшим мирным жителям, как добавил Пушилин, оказывается медицинская помощь.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
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