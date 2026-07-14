В ДНР при атаках дронов ВСУ погиб один человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Один человек погиб, еще шесть мирных жителей пострадали из-за атак украинских дронов на ДНР.
- Погиб водитель грузового автомобиля в Амвросиевском муниципальном округе вблизи поселка Лисичье.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Один человек погиб, еще шесть мирных жителей пострадали во вторник из-за атак украинских дронов на ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин.
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"Один человек погиб, еще шесть мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ", - написал Пушилин в канале на платформе "Макс".
Глава региона уточнил, что в Амвросиевском муниципальном округе вблизи поселка Лисичье при атаке на грузовой автомобиль погиб водитель.
Шести пострадавшим мирным жителям, как добавил Пушилин, оказывается медицинская помощь.