В ДНР из-за атаки БПЛА погибла сотрудница администрации города

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ДНР в результате атаки БПЛА трагически погибла сотрудница администрации городского округа Дебальцево.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Сотрудница администрации города Дебальцево трагически погибла в ДНР в результате атаки БПЛА, сообщил глава муниципального образования городского округа Сергей Желновач.
"В результате атаки БПЛА трагически погибла сотрудница администрации городского округа Дебальцево - Оксана Юрьевна Падий. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Оксаны Юрьевны. Разделяем боль утраты и скорбь", - отметил он.