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В ДНР из-за атаки БПЛА погибла сотрудница администрации города - РИА Новости, 14.07.2026
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11:51 14.07.2026 (обновлено: 11:57 14.07.2026)
В ДНР из-за атаки БПЛА погибла сотрудница администрации города

В Дебальцево из-за атаки БПЛА погибла сотрудница администрации города

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ДНР в результате атаки БПЛА трагически погибла сотрудница администрации городского округа Дебальцево.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Сотрудница администрации города Дебальцево трагически погибла в ДНР в результате атаки БПЛА, сообщил глава муниципального образования городского округа Сергей Желновач.
"В результате атаки БПЛА трагически погибла сотрудница администрации городского округа Дебальцево - Оксана Юрьевна Падий. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Оксаны Юрьевны. Разделяем боль утраты и скорбь", - отметил он.
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