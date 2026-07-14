Ученые обнаружили сахар в межзвездном газе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международная группа ученых под руководством сотрудников из Центра астробиологии в Испании обнаружила эритрулозу в разреженных облаках газа и пыли между звездами.
- Данные о газовом облаке недалеко от центра Млечного Пути были собраны с помощью двух радиотелескопов в Испании.
- Наличие сахара в газообразном состоянии было подтверждено путем сопоставления показаний телескопов с образцами, полученными в лаборатории.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Вид сахара под названием эритрулоза, которая входит, к примеру, в состав малины, содержится в разреженных облаках газа и пыли, рассеянных между звездами, свидетельствуют результаты исследования международной группы ученых под руководством сотрудников из Центра астробиологии в Испании.
Ученые собрали данные о большом газовом облаке недалеко от центра Млечного Пути с помощью двух радиотелескопов, расположенных в Испании. Они определили наличие сахара в газообразном состоянии, сопоставив показания телескопов с образцами, полученными в лаборатории. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Nature Astronomy.
"Мы сообщаем об обнаружении в межзвездной среде эритрулозы... посредством сверхчувствительных широкополосных спектральных исследований молекулярного облака G+0.693-0.027 в центре Галактики при помощи 40-метрового телескопа (в обсерватории - ред.) в Йебесе и 30-метрового телескопа IRAM", - говорится в исследовании.
Согласно астрономам, это первый случай обнаружения сахаров в межзвездной среде. Ранее такие биологически важные сахара, как рибоза и глюкоза, находили в метеоритах и в астероиде Бенну, что позволяло предположить, что по крайней мере часть запасов сахара, имевшихся на Земле, могла иметь внеземное происхождение.
Обнаруженная эритрулоза не относится к необходимым для жизни элементам, но может легко преобразовываться в форму, которая, как считается, сыграла решающую роль в зарождении жизни на Земле, отметила астрофизик Эрика Хэмден из Университета Аризоны в интервью телеканалу CBS, комментируя результаты исследования.
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