Ученые обнаружили сахар в межзвездном газе

Краткий пересказ от РИА ИИ Международная группа ученых под руководством сотрудников из Центра астробиологии в Испании обнаружила эритрулозу в разреженных облаках газа и пыли между звездами.

Данные о газовом облаке недалеко от центра Млечного Пути были собраны с помощью двух радиотелескопов в Испании.

Наличие сахара в газообразном состоянии было подтверждено путем сопоставления показаний телескопов с образцами, полученными в лаборатории.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Вид сахара под названием эритрулоза, которая входит, к примеру, в состав малины, содержится в разреженных облаках газа и пыли, рассеянных между звездами, свидетельствуют результаты исследования международной группы ученых под руководством сотрудников из Центра астробиологии в Испании.

Ученые собрали данные о большом газовом облаке недалеко от центра Млечного Пути с помощью двух радиотелескопов, расположенных в Испании . Они определили наличие сахара в газообразном состоянии, сопоставив показания телескопов с образцами, полученными в лаборатории. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Nature Astronomy.

"Мы сообщаем об обнаружении в межзвездной среде эритрулозы... посредством сверхчувствительных широкополосных спектральных исследований молекулярного облака G+0.693-0.027 в центре Галактики при помощи 40-метрового телескопа (в обсерватории - ред.) в Йебесе и 30-метрового телескопа IRAM", - говорится в исследовании.

Согласно астрономам, это первый случай обнаружения сахаров в межзвездной среде. Ранее такие биологически важные сахара, как рибоза и глюкоза, находили в метеоритах и в астероиде Бенну, что позволяло предположить, что по крайней мере часть запасов сахара, имевшихся на Земле , могла иметь внеземное происхождение.