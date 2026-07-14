Анохин: В Смоленской области гражданская оборона совершенствуется системно

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Выполнение задач по защите населения, объектов экономики и критически важной инфраструктуры остается одним из безусловных приоритетов в работе правительства Смоленской области по совершенствованию системы гражданской обороны, заявил губернатор региона Василий Анохин.

Смоленск во вторник стал площадкой для проведения выездного заседания Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности с участием главы МЧС РФ Александра Куренкова.

"Президент Владимир Владимирович Путин неоднократно подчеркивал необходимость совершенствования системы гражданской обороны, учитывая опыт, полученный в ходе СВО. В Смоленской области эта работа ведется системно. У нас создано министерство региональной безопасности, действует Пожарно-спасательный центр Смоленской области, в состав которого входят профессиональная аварийно-спасательная служба, противопожарная служба и учебно-методический центр. Последовательно укрепляем их материально-техническую базу", - привели в пресс-службе облправительства слова Анохина на заседании.

Он отметил, что на мероприятия по обеспечению комплексной безопасности в условиях проведения СВО из областного бюджета направлены значительные средства. Они идут на развитие систем оповещения, модернизацию защитных сооружений, закупку средств индивидуальной защиты, обновление техники пожарно-спасательных подразделений, а также защиту стратегически важных объектов региона.