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Анохин: В Смоленской области гражданская оборона совершенствуется системно - РИА Новости, 14.07.2026
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17:59 14.07.2026 (обновлено: 18:10 14.07.2026)
Анохин: В Смоленской области гражданская оборона совершенствуется системно

Совершенствование системы гражданской обороны обсудили на совещании в Смоленске

© Фото : МЧС РоссииСовершенствование системы гражданской обороны обсудили на совещании в Смоленске
Совершенствование системы гражданской обороны обсудили на совещании в Смоленске - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : МЧС России
Совершенствование системы гражданской обороны обсудили на совещании в Смоленске
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Выполнение задач по защите населения, объектов экономики и критически важной инфраструктуры остается одним из безусловных приоритетов в работе правительства Смоленской области по совершенствованию системы гражданской обороны, заявил губернатор региона Василий Анохин.
Смоленск во вторник стал площадкой для проведения выездного заседания Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности с участием главы МЧС РФ Александра Куренкова.
"Президент Владимир Владимирович Путин неоднократно подчеркивал необходимость совершенствования системы гражданской обороны, учитывая опыт, полученный в ходе СВО. В Смоленской области эта работа ведется системно. У нас создано министерство региональной безопасности, действует Пожарно-спасательный центр Смоленской области, в состав которого входят профессиональная аварийно-спасательная служба, противопожарная служба и учебно-методический центр. Последовательно укрепляем их материально-техническую базу", - привели в пресс-службе облправительства слова Анохина на заседании.
Он отметил, что на мероприятия по обеспечению комплексной безопасности в условиях проведения СВО из областного бюджета направлены значительные средства. Они идут на развитие систем оповещения, модернизацию защитных сооружений, закупку средств индивидуальной защиты, обновление техники пожарно-спасательных подразделений, а также защиту стратегически важных объектов региона.
Участники заседания обсудили дальнейшее совершенствование системы гражданской обороны, законодательное обеспечение этой работы и внедрение лучших практик, сформированных регионами с учетом современных условий. Результатом заседания станут новые решения, направленные на повышение эффективности системы гражданской обороны и защиты населения. Для этого необходима консолидация усилий федеральных органов власти, регионов и всех профильных служб.
 
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