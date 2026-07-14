Краткий пересказ от РИА ИИ Финская активистка Салли Райски сообщила о существовании в Европе групп, которые она называет сатанистскими.

В этих группах существует иерархия, участники проходят через пробный период, а сами себя они называют элитой.

По словам Райски, вовлечение в такие группы начинается с малого и постепенно усложняется, включая ритуалы с убийствами животных и финансовое подчинение.

КУРСК, 14 июл — РИА Новости. Финская активистка Салли Райски сообщила РИА Новости о существовании в Европе групп, которые она называет сатанистскими и которые, по ее словам, называют себя элитой, маскируются под "семьи" и используют ритуалы с убийствами животных и финансовое подчинение.

« "Я столкнулась с людьми, которые были в определенных группах, они не хотели называть себя сектой... Группа, семья", — рассказала Райски.

По словам активистки, в таких группах существует иерархия: есть главный, который определяет бюджет и дает задачи. Участники проходят через пробный период, длящийся около двух лет, в течение которого от них требуется проявить свой талант. Сами себя они называют элитой.

« "Сатанисты и нацисты пользуются обычными людьми и могут даже инсценировать драку и увольнение. Вот вас уволили, и они находят вам новую работу, лучше, или придают вам смысл, и вы начинаете быть благодарным этой группе", — добавила она.

По словам Райски, вовлечение начинается с малого: сначала предлагают попробовать кровь, затем зарезать кролика, а после — более крупное животное. Такие действия постепенно становятся нормой, задачи усложняются. Она также отметила, что в некоторых сатанистских сектах практикуют денежные объединения, где главный определяет бюджет группы, которую они называют семьей или командой.

Верховный суд РФ признал "Международное движение сатанизма" экстремистским в июле 2025 года, его деятельность в России запрещена.