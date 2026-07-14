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Финская активистка рассказала о сатанистских группах в Европе - РИА Новости, 14.07.2026
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23:50 14.07.2026
Финская активистка рассказала о сатанистских группах в Европе

РИА Новости: финская активистка рассказала, как секты в ЕС маскируются под семьи

CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki DayФлаги Финляндии и Хельсинки
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki Day
Флаги Финляндии и Хельсинки. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Финская активистка Салли Райски сообщила о существовании в Европе групп, которые она называет сатанистскими.
  • В этих группах существует иерархия, участники проходят через пробный период, а сами себя они называют элитой.
  • По словам Райски, вовлечение в такие группы начинается с малого и постепенно усложняется, включая ритуалы с убийствами животных и финансовое подчинение.
КУРСК, 14 июл — РИА Новости. Финская активистка Салли Райски сообщила РИА Новости о существовании в Европе групп, которые она называет сатанистскими и которые, по ее словам, называют себя элитой, маскируются под "семьи" и используют ритуалы с убийствами животных и финансовое подчинение.
«
"Я столкнулась с людьми, которые были в определенных группах, они не хотели называть себя сектой... Группа, семья", — рассказала Райски.
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По словам активистки, в таких группах существует иерархия: есть главный, который определяет бюджет и дает задачи. Участники проходят через пробный период, длящийся около двух лет, в течение которого от них требуется проявить свой талант. Сами себя они называют элитой.
«
"Сатанисты и нацисты пользуются обычными людьми и могут даже инсценировать драку и увольнение. Вот вас уволили, и они находят вам новую работу, лучше, или придают вам смысл, и вы начинаете быть благодарным этой группе", — добавила она.
По словам Райски, вовлечение начинается с малого: сначала предлагают попробовать кровь, затем зарезать кролика, а после — более крупное животное. Такие действия постепенно становятся нормой, задачи усложняются. Она также отметила, что в некоторых сатанистских сектах практикуют денежные объединения, где главный определяет бюджет группы, которую они называют семьей или командой.
Верховный суд РФ признал "Международное движение сатанизма" экстремистским в июле 2025 года, его деятельность в России запрещена.
Пропаганда либо публичное демонстрирование символики экстремистских организаций влечет наложение штрафа в размере от 1 до 2 тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток.
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