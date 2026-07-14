Россия продолжит поставлять продовольствие Африке, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия продолжит выполнять все обязательства по поставкам продовольствия африканским странам.
- Атаки Украины на российские суда носят террористический характер и являются попыткой нанести ущерб России, заявил Лавров.
- Евросоюз более года препятствовал передаче российской пшеницы африканским странам после начала специальной военной операции, напомнил Лавров.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия продолжит выполнять все обязательства по поставкам продовольствия африканским странам, несмотря на попытки Киева нанести ущерб российскому судоходству, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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"Мы в любом случае будем продолжать выполнять все свои обязательства по поставкам продовольствия африканским друзьям - и по коммерческим контрактам, и в рамках гуманитарной помощи в соответствии с их пожеланиями, как мы это делали и продолжаем делать", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Республики Чад Абдулайе Сабре Фадулем.
По словам российского министра, атаки Украины на российские суда являются попыткой нанести ущерб России и носят террористический характер. Лавров также напомнил, что после начала специальной военной операции Евросоюз более года препятствовал передаче нуждающимся африканским странам российской пшеницы, которую было решено поставить на безвозмездной основе.