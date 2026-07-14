Рейтинг@Mail.ru
Россия продолжит поставлять продовольствие Африке, заявил Лавров - РИА Новости, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 14.07.2026
Россия продолжит поставлять продовольствие Африке, заявил Лавров

Лавров: РФ будет выполнять обязательства по поставкам продовольствия в Африку

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный министр, министр иностранных дел Чада Абдулла Сабер Фадуль во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный министр, министр иностранных дел Чада Абдулла Сабер Фадуль во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный министр, министр иностранных дел Чада Абдулла Сабер Фадуль во время встречи в Москве
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия продолжит выполнять все обязательства по поставкам продовольствия африканским странам.
  • Атаки Украины на российские суда носят террористический характер и являются попыткой нанести ущерб России, заявил Лавров.
  • Евросоюз более года препятствовал передаче российской пшеницы африканским странам после начала специальной военной операции, напомнил Лавров.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия продолжит выполнять все обязательства по поставкам продовольствия африканским странам, несмотря на попытки Киева нанести ущерб российскому судоходству, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Мы в любом случае будем продолжать выполнять все свои обязательства по поставкам продовольствия африканским друзьям - и по коммерческим контрактам, и в рамках гуманитарной помощи в соответствии с их пожеланиями, как мы это делали и продолжаем делать", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Республики Чад Абдулайе Сабре Фадулем.
По словам российского министра, атаки Украины на российские суда являются попыткой нанести ущерб России и носят террористический характер. Лавров также напомнил, что после начала специальной военной операции Евросоюз более года препятствовал передаче нуждающимся африканским странам российской пшеницы, которую было решено поставить на безвозмездной основе.
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Запад разрушил продовольственную систему Африки, заявил вице-спикер Госдумы
16 июня, 11:19
 
РоссияКиевРеспублика ЧадСергей ЛавровАфрика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала