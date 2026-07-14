Россия продолжит поставлять продовольствие Африке, заявил Лавров

По словам российского министра, атаки Украины на российские суда являются попыткой нанести ущерб России и носят террористический характер. Лавров также напомнил, что после начала специальной военной операции Евросоюз более года препятствовал передаче нуждающимся африканским странам российской пшеницы, которую было решено поставить на безвозмездной основе.