Аэропорт Череповца обслуживает рейсы по согласованию из-за ограничений

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аэропорт Череповца обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений на использование воздушного пространства.
- Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Аэропорт Череповца обслуживает рейсы по согласованию в связи с ограничениями в районе авиагавани, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Череповца принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.