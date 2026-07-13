Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские военные полностью освободили Константиновку.
- Президент РФ Владимир Путин подчеркнул стратегическое значение взятия Константиновки как ключа к освобождению всей территории ДНР.
- Город Константиновку называют одним из центров стекольной промышленности, там было изготовлено первое рубиновое стекло для звезд на башнях Московского Кремля.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Освобождение российскими военными Константиновки имеет не только стратегическое, но и символическое значение для России - ведь именно в этом городе, по документальным свидетельствам, которые есть в распоряжении РИА Новости, было изготовлено первое рубиновое стекло для звезд на башнях Московского Кремля.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту РФ Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Президент подчеркивал, что взятие города имеет важное стратегическое значение и является ключом к освобождению всей территории ДНР.
"Освобождение Константиновки, одного из центров стекольной промышленности во времена Российской империи и Советского Союза, символично. Потому что именно там на стекольном заводе был изготовлен шедевр стекольного производства - рубиновые звезды, венчающие башни Московского Кремля", - сказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов.
О том, что первое рубиновое стекло для кремлевских звезд было изготовлено на Константиновском стекольном заводе в Донбассе свидетельствуют воспоминания инженера Михаила Тополина, который несколько десятков лет возглавлял группу специалистов, обслуживавших звезды Кремля.
В 1937 году советское правительство решило установить новые светящиеся, рубиновые звезды.
"Серьезная задача была поставлена перед стекольной промышленностью: сварить специальное рубиновое стекло для кремлевских звезд. До этого в нашей стране такого стекла в больших объемах не варили. Задание поручили выполнить Константиновскому стекольному заводу в Донбассе", - пишет Тополин, с воспоминаниями которого удалось ознакомиться РИА Новости.
В Центре истории Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева рассказали РИА Новости, что для придания звездам такого цвета обратились к технологии получения селеново-рубиновой окраски стекол, которую разработал видный советский ученый Исаак Китайгородский - основатель кафедры химической технологии стекла и ситаллов РХТУ.
"С Константиновским стекольным заводом у нашего тогда химико-технологического института очень тесные связи", - отметила в беседе с РИА Новости замдиректора Центра истории РХТУ имени Менделеева Наталья Денисова.
Она не исключила, что первое рубиновое стекло для кремлевских звезд могли изготовить именно на заводе в Константиновке.
Сразу после Великой Отечественной войны – в 1945-46 годах – была проведена реконструкция кремлевских звезд. Двухслойное рубиновое стекло заменили на трехслойное. Как пишет Тополин, оно было изготовлено по специальному рецепту советского инженера-стекольщика Николая Шпигова на заводе "Красный Май" в Вышнем Волочке.