Рейтинг@Mail.ru
Рогов рассказал о символическом значении освобождения Константиновки - РИА Новости, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:33 13.07.2026 (обновлено: 06:54 13.07.2026)
Рогов рассказал о символическом значении освобождения Константиновки

Рогов: освобождение Константиновки имеет и символическое значение для России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские военные полностью освободили Константиновку.
  • Президент РФ Владимир Путин подчеркнул стратегическое значение взятия Константиновки как ключа к освобождению всей территории ДНР.
  • Город Константиновку называют одним из центров стекольной промышленности, там было изготовлено первое рубиновое стекло для звезд на башнях Московского Кремля.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Освобождение российскими военными Константиновки имеет не только стратегическое, но и символическое значение для России - ведь именно в этом городе, по документальным свидетельствам, которые есть в распоряжении РИА Новости, было изготовлено первое рубиновое стекло для звезд на башнях Московского Кремля.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту РФ Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Президент подчеркивал, что взятие города имеет важное стратегическое значение и является ключом к освобождению всей территории ДНР.
ВС РФ освободили районы Константиновки в ДНР - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
Беженка рассказала, сколько детей оставалось на окраине Константиновки
Вчера, 09:21
"Освобождение Константиновки, одного из центров стекольной промышленности во времена Российской империи и Советского Союза, символично. Потому что именно там на стекольном заводе был изготовлен шедевр стекольного производства - рубиновые звезды, венчающие башни Московского Кремля", - сказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов.
О том, что первое рубиновое стекло для кремлевских звезд было изготовлено на Константиновском стекольном заводе в Донбассе свидетельствуют воспоминания инженера Михаила Тополина, который несколько десятков лет возглавлял группу специалистов, обслуживавших звезды Кремля.
В 1937 году советское правительство решило установить новые светящиеся, рубиновые звезды.
"Серьезная задача была поставлена перед стекольной промышленностью: сварить специальное рубиновое стекло для кремлевских звезд. До этого в нашей стране такого стекла в больших объемах не варили. Задание поручили выполнить Константиновскому стекольному заводу в Донбассе", - пишет Тополин, с воспоминаниями которого удалось ознакомиться РИА Новости.
ВС РФ освободили районы Константиновки в ДНР - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
Житель Константиновки, опасаясь мобилизации в ВСУ, переодевался в женское
11 июля, 10:31
В Центре истории Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева рассказали РИА Новости, что для придания звездам такого цвета обратились к технологии получения селеново-рубиновой окраски стекол, которую разработал видный советский ученый Исаак Китайгородский - основатель кафедры химической технологии стекла и ситаллов РХТУ.
"С Константиновским стекольным заводом у нашего тогда химико-технологического института очень тесные связи", - отметила в беседе с РИА Новости замдиректора Центра истории РХТУ имени Менделеева Наталья Денисова.
Она не исключила, что первое рубиновое стекло для кремлевских звезд могли изготовить именно на заводе в Константиновке.
Сразу после Великой Отечественной войны – в 1945-46 годах – была проведена реконструкция кремлевских звезд. Двухслойное рубиновое стекло заменили на трехслойное. Как пишет Тополин, оно было изготовлено по специальному рецепту советского инженера-стекольщика Николая Шпигова на заводе "Красный Май" в Вышнем Волочке.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
ВСУ в начале июня застрелили жителя Константиновки за звонок родным
10 июля, 08:13
 
Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаВышний Волочек
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала