Краткий пересказ от РИА ИИ Российские военные полностью освободили Константиновку.

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул стратегическое значение взятия Константиновки как ключа к освобождению всей территории ДНР.

Город Константиновку называют одним из центров стекольной промышленности, там было изготовлено первое рубиновое стекло для звезд на башнях Московского Кремля.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Освобождение российскими военными Константиновки имеет не только стратегическое, но и символическое значение для России - ведь именно в этом городе, по документальным свидетельствам, которые есть в распоряжении РИА Новости, было изготовлено первое рубиновое стекло для звезд на башнях Московского Кремля.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту РФ Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Президент подчеркивал, что взятие города имеет важное стратегическое значение и является ключом к освобождению всей территории ДНР.

"Освобождение Константиновки, одного из центров стекольной промышленности во времена Российской империи и Советского Союза, символично. Потому что именно там на стекольном заводе был изготовлен шедевр стекольного производства - рубиновые звезды, венчающие башни Московского Кремля", - сказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов.

О том, что первое рубиновое стекло для кремлевских звезд было изготовлено на Константиновском стекольном заводе в Донбассе свидетельствуют воспоминания инженера Михаила Тополина, который несколько десятков лет возглавлял группу специалистов, обслуживавших звезды Кремля.

В 1937 году советское правительство решило установить новые светящиеся, рубиновые звезды.

"Серьезная задача была поставлена перед стекольной промышленностью: сварить специальное рубиновое стекло для кремлевских звезд. До этого в нашей стране такого стекла в больших объемах не варили. Задание поручили выполнить Константиновскому стекольному заводу в Донбассе", - пишет Тополин, с воспоминаниями которого удалось ознакомиться РИА Новости.

В Центре истории Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева рассказали РИА Новости, что для придания звездам такого цвета обратились к технологии получения селеново-рубиновой окраски стекол, которую разработал видный советский ученый Исаак Китайгородский - основатель кафедры химической технологии стекла и ситаллов РХТУ.

"С Константиновским стекольным заводом у нашего тогда химико-технологического института очень тесные связи", - отметила в беседе с РИА Новости замдиректора Центра истории РХТУ имени Менделеева Наталья Денисова.

Она не исключила, что первое рубиновое стекло для кремлевских звезд могли изготовить именно на заводе в Константиновке