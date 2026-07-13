Зверев заявил, что был бы рад образовать новую "большую тройку"

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Немецкий теннисист Александр Зверев заявил, что был бы рад выйти на один уровень с итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом, образовав новую "большую тройку".
"Мы играли на одном очень высоком уровне. Думаю, падение в третьем сете повлияло на уровень моей игры, но потом я снова взял ее под контроль, однако дальше сломался. Я много работал над своим форхендом и теперь просто стараюсь атакующе играть справа при любой возможности. Это моя цель на год, моя цель до конца карьеры. С каждым месяцем это дает все больше и больше плодов. Это тот теннис, в который я хочу играть. Я впервые выиграл турнир Большого шлема в этом году, впервые здесь дошел до финала. Что-то начало получаться", - приводит слова Зверева сайт Уимблдона.
"Я хотел бы, чтобы вместе со мной получилась новая "большая тройка", я здесь для этого. Я чувствую прогресс. Хоть я и не побеждал их в этом году, но заставлял их играть в полную силу: Алькараса в Австралии, Янника здесь. Ради этого я работаю над своей игрой. Все говорят: "Кто же будет третьим?" Я по сути и был третьим в последние годы, просто сильно отставал от них по уровню. Было бы замечательно соревноваться с ними и выигрывать большие турниры", - отметил он.
В классическую "большую тройку" в теннисе включают швейцарца Роджера Федерера, испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича, которые с 2004 по 2023 год выиграли больше 82% турниров Большого шлема.
Звереву 29 лет, на его счету 25 титулов. В понедельник он опередит Алькараса и впервые с мая 2025 года вернется на вторую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), что является для него высшим достижением.
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