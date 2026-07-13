Мошенники начали красть деньги у россиян через фейковое приложение ЖКХ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мошенники звонят от имени управляющих компаний и просят установить приложение для оплаты коммунальных услуг.
- Установка предложенного мошенниками приложения дает им доступ к данным смартфона.
- Чтобы не стать жертвой, важно скачивать приложения только из официальных магазинов и перепроверять адреса сайтов перед вводом личных данных.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Мошенники звонят от имени управляющих компаний и просят установить приложение для оплаты коммунальных услуг, чтобы получить доступ к данным смартфона, предупредил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
"Чтобы выведать конфиденциальную информацию, аферисты требуют установить приложение для оплаты коммунальных услуг. Если человек ставит его на смартфон, мошенники получают доступ к гаджету и всем данным. Благодаря этому они могут вывести деньги на свои счета", - сказал Щербаченко NEWS.ru.
По словам доцента, мошенники звонят с неизвестных номеров и представляются сотрудниками управляющих компаний.
Чтобы не стать жертвой, не стоит переходить по подозрительным ссылкам. Важно скачивать приложения только из официальных магазинов и перепроверять адреса сайтов перед вводом личных данных, порекомендовал Щербаченко. Также он предупредил, что мошенники часто подделывают квитанции ЖКХ - QR-код в такой "платежке" может вести на фишинговый сайт.