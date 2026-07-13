Мошенники начали красть деньги у россиян через фейковое приложение ЖКХ

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Мошенники звонят от имени управляющих компаний и просят установить приложение для оплаты коммунальных услуг, чтобы получить доступ к данным смартфона, предупредил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Чтобы не стать жертвой, не стоит переходить по подозрительным ссылкам. Важно скачивать приложения только из официальных магазинов и перепроверять адреса сайтов перед вводом личных данных, порекомендовал Щербаченко. Также он предупредил, что мошенники часто подделывают квитанции ЖКХ - QR-код в такой "платежке" может вести на фишинговый сайт.