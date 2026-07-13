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Риэлтор рассказала, какие квартиры сложнее всего продать - РИА Новости, 13.07.2026
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03:18 13.07.2026 (обновлено: 09:41 13.07.2026)
Риэлтор рассказала, какие квартиры сложнее всего продать

Риэлтор Рябухина: сложнее всего продать квартиру без ремонта и на первом этаже

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДверь квартиры
Дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Покупатели недвижимости стали разборчивее, и многие объекты подолгу не находят покупателей. О том, какие квартиры сложнее всего продать, агентству "Прайм" рассказала руководитель отдела продаж агентства недвижимости "Самолет Плюс" Наталья Рябухина.
По словам эксперта, это объекты без ремонта, с устаревшей планировкой, расположенные на первых этажах или с неудачным видом из окна. Сложно реализовать и апартаменты, особенно если они покупаются для проживания.
«
"Обременения в виде долгов, арестов и залога, а также продажа по доверенности — это рискованные варианты, которые пугают большинство покупателей", — пояснила Рябухина.
Однако, по словам эксперта, даже проблемный объект можно продать при адекватной цене. Если факторов риска несколько, квартира может зависнуть надолго, но снижение цены способно исправить ситуацию. Главное — трезво оценить объект, сделать хорошую презентацию и быть готовым к торгу.
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