Ветеринар развеял миф о бородавках от жаб

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бородавки вызываются вирусом папилломы человека и не передаются от жаб.
- Кожные выделения жаб и лягушек могут вызвать раздражение, жжение и воспаление при контакте со слизистыми оболочками человека.
- Контакт человека с жабами и лягушками может нанести вред самим животным, поэтому лучше их не брать в руки без необходимости.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Бородавки не передаются от жаб, они вызываются вирусом папилломы человека, который не живет у земноводных, рассказал доктор ветеринарных наук и профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко.
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Руденко заявил, что распространенное убеждение о том, что от прикосновения к жабе появляются бородавки, является мифом, так как они не передаются от земноводных. Бородавки вызывает вирус папилломы человека. По словам эксперта, основной риск от жаб и лягушек - их кожные выделения, которые при попадании на слизистые глаз, носа или рта могут вызвать раздражение, жжение и воспаление.
"Однако гораздо больший вред контакт с человеком наносит самим жабам и лягушкам. Их кожа очень чувствительна и участвует в процессах дыхания и водного обмена. Остатки кремов, антисептиков, бытовой химии и даже естественные выделения кожи человека могут негативно сказаться на состоянии животного. Кроме того, грубое обращение вызывает у земноводных сильный стресс и может привести к травмам", - пояснил интернет-изданию "Газета.Ru" профессор.
Руденко посоветовал при встрече с жабами или лягушками в природе ограничиваться наблюдением. Эти животные уничтожают насекомых-вредителей, поэтому важны для экосистемы. Самое безопасное решение и для человека, и для животного - не брать их в руки без необходимости, заключил специалист.
По словам эксперта, большинство распространенных в России видов не представляют серьезной угрозы для человека, а многие популярные мифы о них не соответствуют действительности.
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