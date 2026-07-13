Ветеринар развеял миф о бородавках от жаб

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Бородавки не передаются от жаб, они вызываются вирусом папилломы человека, который не живет у земноводных, рассказал доктор ветеринарных наук и профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко.

Руденко посоветовал при встрече с жабами или лягушками в природе ограничиваться наблюдением. Эти животные уничтожают насекомых-вредителей, поэтому важны для экосистемы. Самое безопасное решение и для человека, и для животного - не брать их в руки без необходимости, заключил специалист.