Казус на встрече Зеленского и Макрона попал на видео

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На встрече Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона в Париже произошел неловкий момент при попытке объятия.
- Пользователи Сети посмеялись над "нетрадиционными отношениями"* политиков.
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Неловкий момент на встрече Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона в Париже попал на видео, трансляция велась в YouTube-каналах.
Французский лидер встретил Зеленского у автомобиля, после чего они неловко попытались обняться, наклонив при этом головы.
"Поцелуи, поцелуи", — отреагировал комментатор в соцсети X.
"Тупой и еще тупее — навсегда. Почему бы вам двоим не пожениться?* Если нос Макрона будет мешать, можете заставить его спать на полу. Он обычно так и делает дома", —написал другой .
Участники так называемой "коалиции желающих" 13 июля собрались в Париже для обсуждения поддержки Киева.
Ранее на полях саммит G7 французский лидер и глава киевского режима забыли выключить микрофоны во время частной беседы. Политики обсудили в том числе, что Зеленскому не удалось организовать двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом.
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