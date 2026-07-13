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Казус на встрече Зеленского и Макрона попал на видео - РИА Новости, 13.07.2026
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20:55 13.07.2026 (обновлено: 22:11 13.07.2026)
Казус на встрече Зеленского и Макрона попал на видео

Зеленский и Макрон неловко обнялись во время встречи в Париже

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На встрече Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона в Париже произошел неловкий момент при попытке объятия.
  • Пользователи Сети посмеялись над "нетрадиционными отношениями"* политиков.
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Неловкий момент на встрече Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона в Париже попал на видео, трансляция велась в YouTube-каналах.
Французский лидер встретил Зеленского у автомобиля, после чего они неловко попытались обняться, наклонив при этом головы.
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В миреПарижФранцияКиевЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийДональд ТрампG7
 
 
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