Казус на встрече Зеленского и Макрона попал на видео

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Неловкий момент на встрече Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона в Париже попал на видео, трансляция велась в YouTube-каналах.

Участники так называемой "коалиции желающих" 13 июля собрались в Париже для обсуждения поддержки Киева.

Ранее на полях саммит G7 французский лидер и глава киевского режима забыли выключить микрофоны во время частной беседы. Политики обсудили в том числе, что Зеленскому не удалось организовать двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом.