Зеленский назвал сроки создания новой антибаллистической системы на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Зеленский заявил, что для создания новой антибаллистической системы вместе с западными партнерами Украине потребуется год.

Лидеры нескольких европейских стран и Украины объявили о создании коалиции против баллистических ракет.

Песков сообщил, что Кремль будет внимательно следить за встречей "коалиции желающих", и назвал ее коалицией подстрекателей войны.

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что для создания новой антибаллистической системы вместе с западными партнерами Украине потребуется год.

Лидеры Дании Франции , Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Великобритании, а также Украина в понедельник объявили о создании коалиции против баллистических ракет, они хотят разработать возможности против баллистических ракет и противоракетный потенциал.

"Мы дали старт антибаллистической программе, это антибаллистическая система и ракета Freya… У нас на Украине есть ракета, но это только часть системы. Мы все вместе можем сделать в течении следующих 12 месяцев эту ракету, эту систему", - сказал Зеленский по итогам заседания "коалиции желающих".

Участники так называемой "коалиции желающих" в понедельник собрались в Париже для обсуждения поддержки Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль будет внимательно следить за встречей "коалиции желающих", поскольку это страны, которые совершают враждебные действия в отношении РФ. Песков также назвал "коалицию желающих" коалицией подстрекателей войны, уточнив, что это группа стран, которая не хочет мира.