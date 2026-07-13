Киев почти исчерпал запасы ракет для Patriot, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Киев практически исчерпал запасы ракет для систем Patriot, сообщает Bild.
- Украинской ПВО в последние дни практически не удалось перехватить ни одной российской ракеты.
- Украина еще в мае столкнулась с острой нехваткой ракет-перехватчиков для систем ПВО и обращалась за помощью к партнерам.
БЕРЛИН, 13 июл - РИА Новости. Киев практически исчерпал запасы ракет для американских систем противовоздушной обороны Patriot, необходимых для перехвата баллистических ракет, сообщает обозреватель немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер.
"У украинской армии почти не осталось ракет Patriot для перехвата баллистических ракет", - говорится в публикации.
В этой связи Ронцхаймер констатировал, что в последние дни украинской ПВО практически не удалось перехватить ни одной российской ракеты.
Украина еще в мае столкнулась с острой нехваткой ракет-перехватчиков для систем ПВО, ей пришлось просить у партнеров даже по 5-10 штук, а находящиеся в составе подразделений и батарей установки оказались полупустыми. После заявлений о возможных сложностях с получением вооружения от США и задержек поставок Владимир Зеленский обращался за помощью к Франции и утверждал, что та готова работать над усилением противобаллистической защиты и противовоздушной обороны Украины.