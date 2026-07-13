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Климов прокомментировал утверждения ЕС о причастности России к кибератакам - РИА Новости, 13.07.2026
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21:03 13.07.2026
Климов прокомментировал утверждения ЕС о причастности России к кибератакам

Климов: Запад не в первый раз голословно обвиняет РФ в том, чем занимается сам

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совет ЕС объявил о введении санкций против девяти физических лиц и четырех организаций, связывая их с Россией и бездоказательно утверждая, что они якобы причастны к кибератакам против Украины и стран Евросоюза.
  • Андрей Климов заявил, что Запад уже не в первый раз голословно обвиняет РФ, в то время как его спецслужбы не один десяток лет пытаются вмешиваться во внутренние российские дела.
  • Российские власти отвергали обвинения западных стран в причастности к кибератакам, называя их бездоказательными.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов, комментируя утверждения стран Европейского союза, что Россия якобы причастна к кибератакам, заявил, что Запад уже не в первый раз голословно обвиняет РФ, в то время как его же спецслужбы не один десяток лет пытаются вмешиваться во внутренние российские дела.
Совет ЕС в понедельник объявил о введении санкций против девяти физических лиц и четырех организаций, связывая их с Россией и бездоказательно утверждая, что они якобы причастны к кибератакам против Украины и стран Евросоюза.
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"Запад привычно и голословно обвиняет Россию в том, чем занимается сам. Их спецслужбы уже не один десяток лет пытаются вмешиваться во внутренние российские дела", - рассказал деловой газете ВЗГЛЯД Климов.
Климов добавил, что подобные обвинения уже звучали в прошлом - и каждый раз не находили доказательств. По мнению эксперта, западным правительствам нужно оправдать перед своим электоратом многомиллиардное спонсирование Украины.
"Нынешний спектакль призван повысить доверие европейской общественности к поддержке режима (Владимира - ред.) Зеленского - а значит, помочь европейским лидерам удержаться на своих постах", – подчеркнул он.
Российские власти неоднократно отвергали обвинения западных стран в причастности к кибератакам, называя их бездоказательными. Президент России Владимир Путин в начале июня указал, что все заявления Европы о кибератаках РФ против Запада делаются с позиции highly likely (с англ. - "весьма вероятно"), и напомнил, что нет ни одного доказанного факта.
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