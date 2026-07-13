Краткий пересказ от РИА ИИ Совет ЕС объявил о введении санкций против девяти физических лиц и четырех организаций, связывая их с Россией и бездоказательно утверждая, что они якобы причастны к кибератакам против Украины и стран Евросоюза.

Андрей Климов заявил, что Запад уже не в первый раз голословно обвиняет РФ, в то время как его спецслужбы не один десяток лет пытаются вмешиваться во внутренние российские дела.

Российские власти отвергали обвинения западных стран в причастности к кибератакам, называя их бездоказательными.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов, комментируя утверждения стран Европейского союза, что Россия якобы причастна к кибератакам, заявил, что Запад уже не в первый раз голословно обвиняет РФ, в то время как его же спецслужбы не один десяток лет пытаются вмешиваться во внутренние российские дела.

Совет ЕС в понедельник объявил о введении санкций против девяти физических лиц и четырех организаций, связывая их с Россией и бездоказательно утверждая, что они якобы причастны к кибератакам против Украины и стран Евросоюза.

"Запад привычно и голословно обвиняет Россию в том, чем занимается сам. Их спецслужбы уже не один десяток лет пытаются вмешиваться во внутренние российские дела", - рассказал деловой газете ВЗГЛЯД Климов.

Климов добавил, что подобные обвинения уже звучали в прошлом - и каждый раз не находили доказательств. По мнению эксперта, западным правительствам нужно оправдать перед своим электоратом многомиллиардное спонсирование Украины.

"Нынешний спектакль призван повысить доверие европейской общественности к поддержке режима (Владимира - ред.) Зеленского - а значит, помочь европейским лидерам удержаться на своих постах", – подчеркнул он.