Бойцы "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции.
- Потери ВСУ за сутки превысили 220 военнослужащих.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Российская группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, потери ВСУ за сутки превысили 220 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции", - говорится в сводке российского ведомства.
Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах Малеевки, Благодатовки, Моначиновки и Староверовки в Харьковской области, Святогорска и Щурово в ДНР.
"Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 17 автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США и станция радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.
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