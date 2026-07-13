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Политики в ЕС не могут адекватно оценить реальность, заявила Захарова - РИА Новости, 13.07.2026
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18:12 13.07.2026 (обновлено: 18:20 13.07.2026)
Политики в ЕС не могут адекватно оценить реальность, заявила Захарова

МИД: политики ЕС, говоря об угрозе от РФ, не могут адекватно оценить реальность

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что политики стран Евросоюза не могут адекватно оценить реальность.
  • Глава минобороны Бельгии Тео Франкен требовал финансирования на борьбу с российскими беспилотниками, которых не было, и эти средства выделили.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Политики стран Евросоюза не могут адекватно оценить реальность, но умело находят средства для защиты от несуществующих угроз со стороны России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В своем комментарии на сайте МИД она напомнила, как глава минобороны Бельгии Тео Франкен заявлял о неких российских беспилотниках над страной и требовал финансирования на борьбу с ними. Эти средства выделили. Позже было установлено, что не было вообще никаких БПЛА, тем более российских.
«
"Такой вот нынче уровень есовских политиков и стратегов, не способных адекватно оценить реальность, но имеющих развитые навыки по выбиванию финансирования под несуществующие угрозы", - подчеркнула Захарова.
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РоссияЕвросоюзВ миреБельгияТео ФранкенМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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