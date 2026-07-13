Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила, что политики стран Евросоюза не могут адекватно оценить реальность.
- Глава минобороны Бельгии Тео Франкен требовал финансирования на борьбу с российскими беспилотниками, которых не было, и эти средства выделили.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Политики стран Евросоюза не могут адекватно оценить реальность, но умело находят средства для защиты от несуществующих угроз со стороны России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В своем комментарии на сайте МИД она напомнила, как глава минобороны Бельгии Тео Франкен заявлял о неких российских беспилотниках над страной и требовал финансирования на борьбу с ними. Эти средства выделили. Позже было установлено, что не было вообще никаких БПЛА, тем более российских.
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"Такой вот нынче уровень есовских политиков и стратегов, не способных адекватно оценить реальность, но имеющих развитые навыки по выбиванию финансирования под несуществующие угрозы", - подчеркнула Захарова.