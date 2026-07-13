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Захарова прокомментировала кражу танка с братской могилы в Харькове - РИА Новости, 13.07.2026
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09:57 13.07.2026 (обновлено: 10:06 13.07.2026)
Захарова прокомментировала кражу танка с братской могилы в Харькове

Захарова назвала кражу танка с братской могилы в Харькове варварством

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Неизвестные украли памятник танку Т-70, установленный на братской могиле ветеранов Великой Отечественной войны в селе Оскол Изюмского района Харьковской области.
  • Мария Захарова назвала произошедшее варварством и заявила, что оно является "европейской ценностью", поскольку зародилось на территории Западной Европы и теперь распространяется Евросоюзом.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя кражу танка Т-70 с братской могилы в Харьковской области, заявила, что варварство является "европейской ценностью", поскольку зародилось на территории Западной Европы и теперь распространяется Евросоюзом.
Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на комментарий начальника сельской военной администрации Геннадия Загоруйко сообщил в воскресенье, что неизвестные украли памятник танку Т-70, установленный на братской могиле ветеранов Великой Отечественной войны в селе Оскол Изюмского района Харьковской области.
"Варварство - это же тоже европейская ценность: зародилось на территории западной Европы, возродилось в XXI веке, распространяется ЕСовцами повсеместно", - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя этот инцидент.
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