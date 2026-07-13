Краткий пересказ от РИА ИИ
- Неизвестные украли памятник танку Т-70, установленный на братской могиле ветеранов Великой Отечественной войны в селе Оскол Изюмского района Харьковской области.
- Мария Захарова назвала произошедшее варварством и заявила, что оно является "европейской ценностью", поскольку зародилось на территории Западной Европы и теперь распространяется Евросоюзом.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя кражу танка Т-70 с братской могилы в Харьковской области, заявила, что варварство является "европейской ценностью", поскольку зародилось на территории Западной Европы и теперь распространяется Евросоюзом.
Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на комментарий начальника сельской военной администрации Геннадия Загоруйко сообщил в воскресенье, что неизвестные украли памятник танку Т-70, установленный на братской могиле ветеранов Великой Отечественной войны в селе Оскол Изюмского района Харьковской области.
"Варварство - это же тоже европейская ценность: зародилось на территории западной Европы, возродилось в XXI веке, распространяется ЕСовцами повсеместно", - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя этот инцидент.