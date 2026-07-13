Захарова прокомментировала кражу танка с братской могилы в Харькове

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя кражу танка Т-70 с братской могилы в Харьковской области, заявила, что варварство является "европейской ценностью", поскольку зародилось на территории Западной Европы и теперь распространяется Евросоюзом.