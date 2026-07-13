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ВС России уничтожили бронемашину Stryker на Славянском направлении - РИА Новости, 13.07.2026
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08:05 13.07.2026
ВС России уничтожили бронемашину Stryker на Славянском направлении

Бойцы "Юга" уничтожили бронемашину Stryker на Славянском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы беспилотных систем 6-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск уничтожили американскую боевую бронированную машину Stryker с личным составом ВСУ на славянском направлении.
  • Подразделения "Южной" группировки войск продолжают наносить удары по военным объектам противника в ближнем тылу, уничтожая различные цели и способствуя продвижению российских штурмовых подразделений.
ДОНЕЦК, 13 июл — РИА Новости. Операторы беспилотных систем 6-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск уничтожили американскую боевую бронированную машину Stryker с личным составом ВСУ на славянском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
По данным ведомства, в ходе воздушной разведки военнослужащие выявили бронемашину противника, после чего передали операторам координаты цели.
«
"Выявили и уничтожили боевую бронированную машину Stryker с личным составом противника на славянском направлении", - говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что подразделения "Южной" группировки войск продолжают наносить удары по военным объектам противника в ближнем тылу, уничтожая бронетехнику, живую силу, пункты управления беспилотниками и огневые позиции, что способствует продвижению российских штурмовых подразделений на этом направлении.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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