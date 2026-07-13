ВС России уничтожили бронемашину Stryker на Славянском направлении

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Операторы беспилотных систем 6-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск уничтожили американскую боевую бронированную машину Stryker с личным составом ВСУ на славянском направлении.
- Подразделения "Южной" группировки войск продолжают наносить удары по военным объектам противника в ближнем тылу, уничтожая различные цели и способствуя продвижению российских штурмовых подразделений.
ДОНЕЦК, 13 июл — РИА Новости. Операторы беспилотных систем 6-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск уничтожили американскую боевую бронированную машину Stryker с личным составом ВСУ на славянском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
По данным ведомства, в ходе воздушной разведки военнослужащие выявили бронемашину противника, после чего передали операторам координаты цели.
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"Выявили и уничтожили боевую бронированную машину Stryker с личным составом противника на славянском направлении", - говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что подразделения "Южной" группировки войск продолжают наносить удары по военным объектам противника в ближнем тылу, уничтожая бронетехнику, живую силу, пункты управления беспилотниками и огневые позиции, что способствует продвижению российских штурмовых подразделений на этом направлении.
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