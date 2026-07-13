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В аэропортах Йемена приостановили воздушное движение - РИА Новости, 13.07.2026
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16:50 13.07.2026
В аэропортах Йемена приостановили воздушное движение

В аэропортах Йемена приостановили воздушное движение после ударов по Сане

© AP Photo / Hani MohammedСотрудник службы безопасности аэропорта в международном аэропорту в Сане
Сотрудник службы безопасности аэропорта в международном аэропорту в Сане - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Hani Mohammed
Сотрудник службы безопасности аэропорта в международном аэропорту в Сане. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральное управление гражданской авиации и метеорологии Йемена объявило о закрытии всех аэропортов на территории страны.
ДОХА, 13 июл - РИА Новости. Генеральное управление гражданской авиации и метеорологии Йемена при международно признанном правительстве Йемена объявило о закрытии всех аэропортов на территории страны до последующего уведомления после ударов по аэропорту Саны.
"Все аэропорты закрыты для воздушного сообщения до особого распоряжения. Решение вступает в силу немедленно", - говорится в распоряжении управления на его сайте.
Ранее министерство обороны Йемена сообщило, что нанесло удары по контролируемому хуситами аэропорту Саны, чтобы не дать приземлиться иранскому самолету.
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