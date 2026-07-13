В аэропортах Йемена приостановили воздушное движение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генеральное управление гражданской авиации и метеорологии Йемена объявило о закрытии всех аэропортов на территории страны.
ДОХА, 13 июл - РИА Новости. Генеральное управление гражданской авиации и метеорологии Йемена при международно признанном правительстве Йемена объявило о закрытии всех аэропортов на территории страны до последующего уведомления после ударов по аэропорту Саны.
"Все аэропорты закрыты для воздушного сообщения до особого распоряжения. Решение вступает в силу немедленно", - говорится в распоряжении управления на его сайте.