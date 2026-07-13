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Доля дорог на Ямале, соответствующих нормативу, превысила 70% - РИА Новости, 13.07.2026
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
15:34 13.07.2026
Доля дорог на Ямале, соответствующих нормативу, превысила 70%

Более 70% дорожной сети Ямала соответствуют нормативу

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДорога
Дорога - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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САЛЕХАРД, 13 июл - РИА Новости. Более 70% дорожной сети Ямала, общей протяженностью около трех тысяч километров, соответствуют нормативу, в этом году в порядок проведут еще 135 километров, сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов.
"Сегодня из 3034 километров ямальских дорог 72% – уже в нормативе. И каждый год приближает нас к тому, чтобы вся сеть была надежной и безопасной… В этом году в работе 135 километров: от загородных трасс до улиц в городах и поселках", - написал Артюхов в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, в этом году будут полностью заасфальтированы последние 38 километров участка трассы Надым – Салехард, сейчас подрядчики работают без выходных. Одновременно продолжается масштабная реконструкция дороги Коротчаево – Новый Уренгой, на которую ранее поступало много жалоб от жителей. Треть пути уже готова, а завершить работы планируется в следующем году.
Кроме того, в городах и поселках будет отремонтировано 35 километров дорожного полотна.
"Работаем комплексно: обновляем тротуары и освещение, обустраиваем ливневки, асфальтируем проезды и расширяем парковки по программе "Мой двор", - подчеркнул Артюхов.
Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
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Ямало-Ненецкий автономный округЯмалНадымСалехардДмитрий Артюхов
 
 
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