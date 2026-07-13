Доля дорог на Ямале, соответствующих нормативу, превысила 70%

САЛЕХАРД, 13 июл - РИА Новости. Более 70% дорожной сети Ямала, общей протяженностью около трех тысяч километров, соответствуют нормативу, в этом году в порядок проведут еще 135 километров, сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов.

"Сегодня из 3034 километров ямальских дорог 72% – уже в нормативе. И каждый год приближает нас к тому, чтобы вся сеть была надежной и безопасной… В этом году в работе 135 километров: от загородных трасс до улиц в городах и поселках", - написал Артюхов в своем канале на платформе "Макс".

По его словам, в этом году будут полностью заасфальтированы последние 38 километров участка трассы Надым – Салехард, сейчас подрядчики работают без выходных. Одновременно продолжается масштабная реконструкция дороги Коротчаево – Новый Уренгой, на которую ранее поступало много жалоб от жителей. Треть пути уже готова, а завершить работы планируется в следующем году.

Кроме того, в городах и поселках будет отремонтировано 35 километров дорожного полотна.