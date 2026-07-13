Риски переедания ягод перечислил гастроэнтеролог

По словам врача, для здорового взрослого безопасная норма - 150-300 граммов ягод в день. Очень сладкие ягоды, такие как виноград и черешня, могут вызвать резкий подъем сахара в крови, поэтому людям с диабетом или инсулинорезистентностью порцию лучше согласовывать с врачом, отметил Белоусов. Кроме того, у некоторых людей большое количество определенных ягод может провоцировать зуд, высыпания и отеки, добавил специалист.