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Риски переедания ягод перечислил гастроэнтеролог - РИА Новости, 13.07.2026
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14:40 13.07.2026
Риски переедания ягод перечислил гастроэнтеролог

Белоусов: для здорового взрослого безопасная норма - 150-300 граммов ягод в день

© РИА Новости / Александр КовалевЧерешня на прилавке
Черешня на прилавке - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Александр Ковалев
Черешня на прилавке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Избыток ягод может вызвать вздутие живота, газообразование и боли из-за большого количества клетчатки и сахаров, предупредил врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.
  • Для здорового взрослого безопасная норма потребления ягод — 150–300 граммов в день.
  • Людям с диабетом или инсулинорезистентностью следует согласовывать порцию ягод с врачом, так как очень сладкие ягоды могут вызвать резкий подъем сахара в крови.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Избыток ягод из-за большого количества клетчатки и сахаров может вызвать вздутие живота, газообразование и боли, предупредил врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.
"Одна из самых частых проблем - вздутие живота, газообразование, урчание, боли и послабление стула. Причина заключается в большом количестве клетчатки, воды и природных сахаров, которые при избытке могут перегружать пищеварительную систему", - сказал Белоусов "Газете.Ru".
По словам врача, для здорового взрослого безопасная норма - 150-300 граммов ягод в день. Очень сладкие ягоды, такие как виноград и черешня, могут вызвать резкий подъем сахара в крови, поэтому людям с диабетом или инсулинорезистентностью порцию лучше согласовывать с врачом, отметил Белоусов. Кроме того, у некоторых людей большое количество определенных ягод может провоцировать зуд, высыпания и отеки, добавил специалист.
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