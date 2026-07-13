Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сумах прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.
- Воздушная тревога действовала в ряде районов Сумской, Полтавской и Харьковской областей Украины.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
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"В Сумах прозвучали взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога действует в ряде районов Сумской, Полтавской и Харьковской областей Украины.
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