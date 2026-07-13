СМИ: на Западе Ирана прогремели взрывы

ТЕГЕРАН, 13 июл – РИА Новости. Два взрыва прогремели в окрестностях города Хондаб на западе Ирана передает иранское агентство Mehr со ссылкой на местные власти.
"Два взрыва прогремели в одном их районов в окрестностях города Хондаб. Этот район подвергся удару противника", - говорится в сообщении.
Замгубернатора иранской провинции Маркязи, в которой расположен Хондаб, Мохаммад-Багер Ага-Алихани подтвердил позднее агентству Mehr информацию о взрывах, которые, как отметил чиновник, стали следствием ударов противника.