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СМИ: на Западе Ирана прогремели взрывы - РИА Новости, 13.07.2026
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01:41 13.07.2026 (обновлено: 01:53 13.07.2026)
СМИ: на Западе Ирана прогремели взрывы

Mehr: в окрестностях Хондаба на Западе Ирана прогремели взрывы

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте удара по Ирану
Дым на месте удара по Ирану - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте удара по Ирану. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 13 июл – РИА Новости. Два взрыва прогремели в окрестностях города Хондаб на западе Ирана передает иранское агентство Mehr со ссылкой на местные власти.
"Два взрыва прогремели в одном их районов в окрестностях города Хондаб. Этот район подвергся удару противника", - говорится в сообщении.
Замгубернатора иранской провинции Маркязи, в которой расположен Хондаб, Мохаммад-Багер Ага-Алихани подтвердил позднее агентству Mehr информацию о взрывах, которые, как отметил чиновник, стали следствием ударов противника.
Ранее гостелерадиокомпания Ирана сообщала о взрывах в иранских городах Сирик, Бендер-Аббас, Джаск, в разных районах провинций Бушер и Хузестан, а также на иранском острове Кешм в Ормузском проливе.
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