В двух иранских городах прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ В городах Ахваз и Махшахр на юго-западе Ирана прогремели взрывы.

В Ахвазе прозвучали два взрыва, в Махшахре — один.

ТЕГЕРАН, 13 июл – РИА Новости. Взрывы прогремели в городах Ахваз и Махшахр на юго-западе Ирана, передает иранское агентство Взрывы прогремели в городах Ахваз и Махшахр на юго-западе Ирана, передает иранское агентство Mehr

"Взрывы звучат в городах Ахваз и Махшахр", - говорится в сообщении.

Отмечается, что два взрыва прозвучали в Ахвазе, еще один - в Махшахре.

Других подробностей агентство не приводит.

Позднее губернатор иранской провинции Хузестан Валиолла Хаяти заявил, что США нанесли удары по окрестностям административного центра провинции Ахваза, а именно по населенным пунктам Махшахр, Бехбехан и Дизфуль.

По его словам, сейчас местные службы оценивают уровень ущерба.