В двух иранских городах прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городах Ахваз и Махшахр на юго-западе Ирана прогремели взрывы.
- В Ахвазе прозвучали два взрыва, в Махшахре — один.
ТЕГЕРАН, 13 июл – РИА Новости. Взрывы прогремели в городах Ахваз и Махшахр на юго-западе Ирана, передает иранское агентство Mehr.
"Взрывы звучат в городах Ахваз и Махшахр", - говорится в сообщении.
Отмечается, что два взрыва прозвучали в Ахвазе, еще один - в Махшахре.
Других подробностей агентство не приводит.
Позднее губернатор иранской провинции Хузестан Валиолла Хаяти заявил, что США нанесли удары по окрестностям административного центра провинции Ахваза, а именно по населенным пунктам Махшахр, Бехбехан и Дизфуль.
По его словам, сейчас местные службы оценивают уровень ущерба.
Ранее иранская гостелерадиокомпания Ирана сообщала о взрывах как минимум в трех иранских портовых городах - Сирике, Бендер-Аббасе и Джаске, а также на иранском острове Кешм в Ормузском проливе.