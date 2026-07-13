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В двух иранских городах прогремели взрывы - РИА Новости, 13.07.2026
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01:22 13.07.2026 (обновлено: 01:44 13.07.2026)
В двух иранских городах прогремели взрывы

В иранских городах Ахваз и Махшахр прогремели взрывы

© Фото : СоцсетиПоследствия ударов США по Ирану
Последствия ударов США по Ирану - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : Соцсети
Последствия ударов США по Ирану. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городах Ахваз и Махшахр на юго-западе Ирана прогремели взрывы.
  • В Ахвазе прозвучали два взрыва, в Махшахре — один.
ТЕГЕРАН, 13 июл – РИА Новости. Взрывы прогремели в городах Ахваз и Махшахр на юго-западе Ирана, передает иранское агентство Mehr.
"Взрывы звучат в городах Ахваз и Махшахр", - говорится в сообщении.
Отмечается, что два взрыва прозвучали в Ахвазе, еще один - в Махшахре.
Других подробностей агентство не приводит.
Позднее губернатор иранской провинции Хузестан Валиолла Хаяти заявил, что США нанесли удары по окрестностям административного центра провинции Ахваза, а именно по населенным пунктам Махшахр, Бехбехан и Дизфуль.
По его словам, сейчас местные службы оценивают уровень ущерба.
Ранее иранская гостелерадиокомпания Ирана сообщала о взрывах как минимум в трех иранских портовых городах - Сирике, Бендер-Аббасе и Джаске, а также на иранском острове Кешм в Ормузском проливе.
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